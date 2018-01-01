Nike olarak Genç Sporcular için büyüyen (ve aktif) çocukların ihtiyaçlarına uygun, dayanıklı ve esnek ayakkabılar üretmeye çalışıyoruz. Tüm Nike Genç Sporcu ayakkabıları günlük kullanıma uygundur ancak bazı modeller belirli bir sporun ihtiyaçlarına yöneliktir. Spora özel ayakkabılar spor ihtiyaçları göz önünde bulundurularak üretilir. Bu sayede sporcunun söz konusu sporda en yüksek performansı göstermesine yardımcı olurlar (ör. koşu için koşu ayakkabıları, basketbol için basketbol ayakkabıları).

