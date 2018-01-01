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WESTBROOK 0.2

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WESTBROOK 0.2

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WESTBROOK 0.2

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Modern tasarımla stilini
ileriye taşı. Yeniden şekil verilen süet üst kısmın sade
çizgilerinden dilin iç kısmındaki karakteristik
"Why not?" (Neden olmasın?) yazısına kadar
Westbrook 0.2'nin her ayrıntısında Russell
Westbrook'un dinamik stili görülüyor.

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SAHA DIŞINDA DA RAHATLIK SUNAN TASARIM Yeniden şekil verilen süet üst kısım son derece
rahattır ve klasik, modern bir stile sahiptir.

KARAKTERİSTİK AYRINTILAR Ayakkabıyla birlikte deri ve cilalı olmak üzere
iki set bağcık verilir. Cilalı bağcıklarda bulunan
"KB3" yazısı, Westbrook'un liseden dostu ve takım
arkadaşı merhum Khelcey Barrs'ı onurlandırır.

BAŞARISI KANITLANMIŞ TUTUŞ İkonik KO tutuş deseni Klasik
AJ 1'lerden alındı.

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"Stilim her zaman
gelişiyor. Her gün
değişiyor." –Russell Westbrook

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HER ZAMAN ZİRVEDE Ligin en iyi oyun kurucularından
biri olan Westbrook, moda söz konusu
olduğunda tıpkı hızlı hücum smaçlarındaki
gibi amansız oluyor. Zapt edilemeyen
cesaretten ilham alıyor. "Bir şeyi denemediysen
onu hayatta yapamayacağını söylemenin
hiçbir manası yok. Neden yapamayasın ki?"

STİL FARK YARATIR Westbrook "Farklı şeyler denemeyi severim."
diyor. "Başkaları ne giyerse giysin, ben giydiklerime
güvenirim. Üzerimde güzel duracak giysiler bulmaya
çalışırım. İnternette veya gittiğimiz şehirlerde
hemen her gün alışveriş yaparım."

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"Hiçbir şeyden
çekinme. Hedefinin peşinden git." –Russell Westbrook

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