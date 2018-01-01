HER ZAMAN ZİRVEDE Ligin en iyi oyun kurucularından

biri olan Westbrook, moda söz konusu

olduğunda tıpkı hızlı hücum smaçlarındaki

gibi amansız oluyor. Zapt edilemeyen

cesaretten ilham alıyor. "Bir şeyi denemediysen

onu hayatta yapamayacağını söylemenin

hiçbir manası yok. Neden yapamayasın ki?"