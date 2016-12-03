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Moron Mountain’ın Monstar'ları, yirmi yıl önce Tune Squad'a kaybettikleri tarihi maçın intikamını almak için Dünya'ya geri dönüyor. Bu sefer ayaklarında MJ'in onları yenerken giydiği ayakkabı olan AJ XI var. Jordan'ın ekibini yenmeyi ve herkesi kendilerine boyun eğmeye çağıran mesajlarını iletmeyi umut ediyorlar. Ancak göz ardı ettikleri bir şey var: Bu kez Jordan'ın ekibinin ayaklarında yerçekimini ortadan kaldıran AJ XXXI'ler var ve hepsi bu zorlayıcı güçlere kendi basketbol stilleriyle MEYDAN OKUMAYA hazır.

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ÇOK YAKINDA En sevdiğin Jordan stillerinin dünya dışı renk gruplarıyla
oyununu üst seviyeye taşı ve meydan okumaya hazır ol.

AJ XXXI 03.12.16

AJ I 03.12.16

AJ XI 10.12.16

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MONSTAR'LARI ALT ETMEYE VE TUNE SQUAD'IN UNUTULMAZ MAÇININ 20. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAMAYA HAZIRLAN.

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10.12.16'DA GELİYOR

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ERKEK
EKİPMANLARI Monstar'ları alt etmek için
ihtiyacın olan giysiler.

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03.12.16'DA GELİYOR

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EKİPMANLARINI HAZIR ET Monstar'lara karşı oynanan unutulmaz maçın
20. yıldönümünü kutlayan ürünlerle tepeden tırnağa hazır ol.

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