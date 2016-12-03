Moron Mountain’ın Monstar'ları, yirmi yıl önce Tune Squad'a kaybettikleri tarihi maçın intikamını almakiçin Dünya'ya geri dönüyor. Bu sefer ayaklarında MJ'in onları yenerken giydiği ayakkabı olanAJ XI var. Jordan'ın ekibini yenmeyi ve herkesi kendilerine boyun eğmeye çağıran mesajlarını iletmeyiumut ediyorlar. Ancak göz ardı ettikleri bir şey var: Bu kez Jordan'ın ekibinin ayaklarında yerçekimini ortadankaldıran AJ XXXI'ler var ve hepsi bu zorlayıcı güçlere kendi basketbol stilleriyle MEYDAN OKUMAYA hazır.
ÇOK YAKINDAEn sevdiğin Jordan stillerinin dünya dışı renk gruplarıyla
oyununu üst seviyeye taşı ve meydan okumaya hazır ol.
AJ XXXI03.12.16
AJ I03.12.16
AJ XI10.12.16
MONSTAR'LARI ALT ETMEYE VE TUNE SQUAD'INUNUTULMAZ MAÇININ 20. YILDÖNÜMÜNÜKUTLAMAYA HAZIRLAN.