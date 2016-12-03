Moron Mountain’ın Monstar'ları, yirmi yıl önce Tune Squad'a kaybettikleri tarihi maçın intikamını almak

için Dünya'ya geri dönüyor. Bu sefer ayaklarında MJ'in onları yenerken giydiği ayakkabı olan

AJ XI var. Jordan'ın ekibini yenmeyi ve herkesi kendilerine boyun eğmeye çağıran mesajlarını iletmeyi

umut ediyorlar. Ancak göz ardı ettikleri bir şey var: Bu kez Jordan'ın ekibinin ayaklarında yerçekimini ortadan

kaldıran AJ XXXI'ler var ve hepsi bu zorlayıcı güçlere kendi basketbol stilleriyle MEYDAN OKUMAYA hazır.