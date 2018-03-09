NIKE ZOOMBasınçlı Air bölmeleri, gün boyu rahat etmene yardımcı olmak için hızlı tepki verir ve ayağını destekler.
ULTRA HIZLI TEPKİ KABİLİYETİ. ULTRA ÇABUKLUK.Nike Zoom teknolojisi, basınçlı havayı dahili fiberlerle bir araya getirerek hızlı bir şekilde yaylanıp
hareket etmeni sağlayan ve çok hızlı tepki veren yastıklama sunar.
NIKE ZOOM TEKNOLOJİSİOn yıldan fazla süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucunda ilk kez 1995 yılında kullanıma sunulan Nike Zoom,
performansı hıza dayalı olan ve farklı spor dallarıyla ilgilenen sporcular için tasarlanmış, hızlı tepki kabiliyetine sahip bir yastıklamadır.
NIKE ZOOM NEDİR?İçine son derece gergin fiberlerin dokunduğu, stratejik olarak yerleştirilmiş
Nike Air birimlerinden oluşan bir yastıklamadır. İnce fakat güçlü yastıklama,
her adımın basıncını bir sonraki hareket için enerjiye dönüştürür.
NIKE ZOOM NASIL ÇALIŞIR?Basınçlı Zoom Air birimlerinin içindeki ince fiberler, ayağını yere bastığında basınç altında
sıkışıp adımının kuvvetini dağıtarak çarpma etkisini yumuşatır. Daha sonra eski şekillerine
hızla geri dönerek bir sonraki hareketin için sana güç verirler.
KOŞUNA BİRAZ ZOOM KATZoom Air, şimdiye kadar ürettiğimiz en hızlı uzun mesafe koşu ayakkabısının son derece
önemli bir parçası. Üstelik bu teknoloji birkaç farklı modelde mevcut. Daha hızlı koşmak
ister misin? Tabii ki istersin. Zoom teknolojisinin koşunu nasıl ileriye taşıdığını keşfet.