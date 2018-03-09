SEPETE EKLENDİ
İstek Listesine EKLENDİ
Herkese uygun bir hediye verin.
Beden: Adet: @  
Standart hediye kart gönderimi ücretsizdir
Alt Toplam
SEPETİ GÖRÜNTÜLE () ÖDEME
İstek Listesini GÖRÜNTÜLE
Sepetinizde ürün yok

NIKE ZOOM

ALIŞVERİŞE BAŞLA
Zoom_Innovation_CDP_P1_Desktop.jpg

NIKE ZOOM Basınçlı Air bölmeleri, gün boyu rahat etmene yardımcı olmak için hızlı tepki verir ve ayağını destekler.

Flyknit_Innovation_CDP_P2_Desktop.jpg

ULTRA HIZLI TEPKİ KABİLİYETİ. ULTRA ÇABUKLUK. Nike Zoom teknolojisi, basınçlı havayı dahili fiberlerle bir araya getirerek hızlı bir şekilde yaylanıp
hareket etmeni sağlayan ve çok hızlı tepki veren yastıklama sunar.

NIKE ZOOM'U İNCELE
Flyknit_Innovation_CDP_P2_Line_Desktop.jpg
1102 Zoom CDP Shoebar DT.jpg

NIKE ZOOM'U İNCELE Sporun için tasarlanmış, hızlı tepki veren yastıklamaya sahip ayakkabıları bul.

KOŞU İÇİN NIKE ZOOM Her adımda ayağına enerjiyi geri kazandırarak
hızına hız katar.

ANTRENMAN İÇİN NIKE ZOOM Hangi yönde hareket edersen et, hızlı tepki veren yastıklamayla
antrenmanına güç katar.

BASKETBOL İÇİN NIKE ZOOM Hızlı tepki veren Zoom Air birimlerinin sunduğu kesintisiz güçle
saha boyunca koş, yüksek post yap ve ribaunt al.

Flyknit_Innovation_CDP_P2_Line_Desktop.jpg
Flyknit_Innovation_CDP_P7_Desktop.jpg

NIKE ZOOM TEKNOLOJİSİ On yıldan fazla süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının sonucunda ilk kez 1995 yılında kullanıma sunulan Nike Zoom,
performansı hıza dayalı olan ve farklı spor dallarıyla ilgilenen sporcular için tasarlanmış, hızlı tepki kabiliyetine sahip bir yastıklamadır.

Zoom_Innovation_CDP_P5a_Desktop.jpg

NIKE ZOOM NEDİR? İçine son derece gergin fiberlerin dokunduğu, stratejik olarak yerleştirilmiş
Nike Air birimlerinden oluşan bir yastıklamadır. İnce fakat güçlü yastıklama,
her adımın basıncını bir sonraki hareket için enerjiye dönüştürür.

Zoom_Innovation_CDP_P5b_Desktop.jpg

NIKE ZOOM NASIL ÇALIŞIR? Basınçlı Zoom Air birimlerinin içindeki ince fiberler, ayağını yere bastığında basınç altında
sıkışıp adımının kuvvetini dağıtarak çarpma etkisini yumuşatır. Daha sonra eski şekillerine
hızla geri dönerek bir sonraki hareketin için sana güç verirler.

Flyknit_Innovation_CDP_P8_Desktop.jpg
NIKE ZOOM'U İNCELE
0309_P5_DESKTOP.jpg
white_space_300_jp.jpg

KOŞUNA BİRAZ ZOOM KAT Zoom Air, şimdiye kadar ürettiğimiz en hızlı uzun mesafe koşu ayakkabısının son derece
önemli bir parçası. Üstelik bu teknoloji birkaç farklı modelde mevcut. Daha hızlı koşmak
ister misin? Tabii ki istersin. Zoom teknolojisinin koşunu nasıl ileriye taşıdığını keşfet.

DAHA FAZLA ZOOM
Flyknit_Innovation_CDP_P9_FooterNav_Desktop.jpg

DİĞER NIKE YENİLİKLERİNİ KEŞFET Nike ürünlerinin sporculara uyum sağlayıp nefes kesen sportif başarılara nasıl temel teşkil ettiğini gör.

AYAKKABILAR

GİYİM

AKSESUAR VE EKİPMAN

ÖNE ÇIKANLAR

Loading