KOŞUNA BİRAZ ZOOM KAT Zoom Air, şimdiye kadar ürettiğimiz en hızlı uzun mesafe koşu ayakkabısının son derece

önemli bir parçası. Üstelik bu teknoloji birkaç farklı modelde mevcut. Daha hızlı koşmak

ister misin? Tabii ki istersin. Zoom teknolojisinin koşunu nasıl ileriye taşıdığını keşfet.