TASARIMIN ARKA PLANI Son 30 yılda, Air kadar Nike ile özdeşleşen başka bir teknolojiye rastlanmadı.

Tailwind'den yeni VaporMax'e Air, sektörü dönüştüren öncü bir fikir oldu

ve Nike'ın lider bir yenilikçi şirket olarak kabul görmesini sağladı.