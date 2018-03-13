AIR İLE HAREKETE GEÇAir yeniliği, Nike Air VaporMax Flyknit 2 ile devam ediyor. Hala gelmiş geçmiş en fazla Air birimine sahip
ayakkabı olmasının yanı sıra, şimdi yenilenen Flyknit üst kısım ile daha fazla destek ve koruma sunuyor.
Esnek Flyknit üst kısım ve üzerine yerleştirildiği, tamamen yeniden tasarlanan Air
yastıklama sistemiyle, Nike Air VaporMax geleneklere karşı gelmekle kalmıyor,
aynı zamanda yerçekimine meydan okuyan bir deneyim sunuyor.
ULTRA HAFİFÇığır açan Air yastıklama sistemi, olağanüstü
hafif ve esnek bir yapıya sahiptir.
STRATEJİK DESTEKFlyknit üst kısım ihtiyaç duyulan noktalarda
esneklik ve destek sunar.
OLAĞANÜSTÜ RAHATLIKYapısal ek öğeler bulunmaz; ayak tabanının
altında sadece Air vardır.
ESKİSİNDEN DE
GÜÇLÜ BİR MODELYeni Nike Air VaporMax. Çığır
açan Air sistemi şimdi hafif file
üst kısımla satışa sunuluyor.
TASARIMIN ARKA PLANISon 30 yılda, Air kadar Nike ile özdeşleşen başka bir teknolojiye rastlanmadı.
Tailwind'den yeni VaporMax'e Air, sektörü dönüştüren öncü bir fikir oldu
ve Nike'ın lider bir yenilikçi şirket olarak kabul görmesini sağladı.