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NIKE AIR VAPORMAX

NIKE AIR'İ İNCELE
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AIR İLE HAREKETE GEÇ Air yeniliği, Nike Air VaporMax Flyknit 2 ile devam ediyor. Hala gelmiş geçmiş en fazla Air birimine sahip
ayakkabı olmasının yanı sıra, şimdi yenilenen Flyknit üst kısım ile daha fazla destek ve koruma sunuyor.

ERKEK ÜRÜNLERİNİ İNCELE
KADIN ÜRÜNLERİNİ İNCELE
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DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR

NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT En yenilikçi Air sistemimiz, ultra hafif
Flyknit üst kısımla bir araya geldi.

NIKE AIR VAPORMAX Çığır açan Air sistemi güçlendirilmiş ve nefes
alabilen file üst kısımla bir araya geldi.

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NIKE AIR VAPORMAX

Esnek Flyknit üst kısım ve üzerine yerleştirildiği, tamamen yeniden tasarlanan Air
yastıklama sistemiyle, Nike Air VaporMax geleneklere karşı gelmekle kalmıyor,
aynı zamanda yerçekimine meydan okuyan bir deneyim sunuyor.

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ULTRA HAFİF Çığır açan Air yastıklama sistemi, olağanüstü
hafif ve esnek bir yapıya sahiptir.

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STRATEJİK DESTEK Flyknit üst kısım ihtiyaç duyulan noktalarda
esneklik ve destek sunar.

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OLAĞANÜSTÜ RAHATLIK Yapısal ek öğeler bulunmaz; ayak tabanının
altında sadece Air vardır.

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ESKİSİNDEN DE
GÜÇLÜ BİR MODEL Yeni Nike Air VaporMax. Çığır
açan Air sistemi şimdi hafif file
üst kısımla satışa sunuluyor.

HAFİF

File üst kısım, her zaman tam yastıklama ve hareket özgürlüğü sunar.

İLERİ

Katmanlı yapı, en çok ihtiyaç duyduğun noktalarda ayağını destekler ve korur.

ESNEK

Çığır açan Air yastıklama sistemi, olağanüstü hafif ve esnek bir yapıya sahiptir.

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TASARIMIN ARKA PLANI Son 30 yılda, Air kadar Nike ile özdeşleşen başka bir teknolojiye rastlanmadı.
Tailwind'den yeni VaporMax'e Air, sektörü dönüştüren öncü bir fikir oldu
ve Nike'ın lider bir yenilikçi şirket olarak kabul görmesini sağladı.

AIR'İN ZİRVESİ Air Max, neredeyse 30 yıllık mirasını yepyeni bir modelle güçlendiriyor: Eksiksiz Air deneyimi vadeden
Nike Air VaporMax hafif, istikrarlı ve uzun ömürlü yastıklama sağlar.

VAPORMAX YENİLİĞİNİ KEŞFET

AYAKKABILAR

GİYİM

AKSESUAR VE EKİPMAN

ÖNE ÇIKANLAR

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