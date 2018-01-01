HAFİFLİK, YUMUŞAKLIK,
HIZLI TEPKİ KABİLİYETİ.Nike Lunarlon teknolojisi, farklı yoğunluklara sahip
özel olarak tasarlanmış köpüklerle son derece hafif,
spora özgü yastıklama sunarak yumuşak ve esnek bir his sağlar.
LUNARLON
NASIL İŞE YARAR?Lunarlon orta taban yastıklama sistemi hafif, yumuşak ve
hızlı tepki veren bir his sunmak için aynı anda işlev gören iki bölümden oluşur.
DAHA SERT KÖPÜK TAŞIYICIDaha yumuşak çekirdeği yerine sabitleyerek
orijinal şekline
anında geri dönmesini sağlar.
HAFİF KÖPÜK ÇEKİRDEK Yumuşak ancak dayanıklı köpük çekirdek
darbe kuvvetini
geniş bir alana eşit şekilde dağıtır.
KOŞULunarlon çoğunlukla koşu ayakkabılarında kullanılır. Bu
teknoloji, darbeleri eşit bir şekilde dağıtarak ayağın
alt kısmında yumuşak bir his yaratır.