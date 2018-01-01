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NIKE LUNARLON

TÜM LUNARLON AYAKKABILARI İNCELE
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HAFİFLİK, YUMUŞAKLIK,
HIZLI TEPKİ KABİLİYETİ. Nike Lunarlon teknolojisi, farklı yoğunluklara sahip
özel olarak tasarlanmış köpüklerle son derece hafif,
spora özgü yastıklama sunarak yumuşak ve esnek bir his sağlar.

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LUNARLON
NASIL İŞE YARAR? Lunarlon orta taban yastıklama sistemi hafif, yumuşak ve
hızlı tepki veren bir his sunmak için aynı anda işlev gören iki bölümden oluşur.

DAHA SERT KÖPÜK TAŞIYICI Daha yumuşak çekirdeği yerine sabitleyerek
orijinal şekline
anında geri dönmesini sağlar.

HAFİF KÖPÜK ÇEKİRDEK
 Yumuşak ancak dayanıklı köpük çekirdek
darbe kuvvetini
geniş bir alana eşit şekilde dağıtır.

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KOŞU Lunarlon çoğunlukla koşu ayakkabılarında kullanılır. Bu
teknoloji, darbeleri eşit bir şekilde dağıtarak ayağın
alt kısmında yumuşak bir his yaratır.

ERKEK ÜRÜNLERİNİ İNCELE
KADIN ÜRÜNLERİNİ İNCELE
ÇOCUK ÜRÜNLERİNİ İNCELE
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KOŞU Lunarlon çoğunlukla koşu ayakkabılarında kullanılır. Bu
teknoloji, darbeleri eşit bir şekilde dağıtarak ayağın
alt kısmında yumuşak bir his yaratır.

ERKEK ÜRÜNLERİNİ İNCELE
KADIN ÜRÜNLERİNİ İNCELE
ÇOCUK ÜRÜNLERİNİ İNCELE
Lunarlon_comp_v4_05.jpg

ANTRENMAN Son derece hafif Lunarlon antrenman ayakkabıları
ağırlık yapmaz ve son tekrarlarda gerekli olan
hızlı tepki veren yastıklamayı sunar.

ERKEK ÜRÜNLERİNİ İNCELE
KADIN ÜRÜNLERİNİ İNCELE
Lunarlon_comp_v4_05 w.jpg

ANTRENMAN Son derece hafif Lunarlon antrenman ayakkabıları
ağırlık yapmaz ve son tekrarlarda gerekli olan
hızlı tepki veren yastıklamayı sunar.

ERKEK ÜRÜNLERİNİ İNCELE
KADIN ÜRÜNLERİNİ İNCELE
Lunarlon_comp_v4_06.jpg

BASKETBOL Lunarlon basketbol ayakkabılarında koşu ayakkabılarında kullanılan
malzemeden biraz daha sert bir malzeme kullanılır; böylece yüksek
yoğunluklu maçın zorluklarına karşı dayanıklılık sunulur.

ERKEK ÜRÜNLERİNİ İNCELE
KADIN ÜRÜNLERİNİ İNCELE
Lunarlon_comp_v4_07.jpg

TENİS Hızlı tepki kabiliyetiyle çabuk hareketler ve darbeler için ideal
olan Lunarlon, tenis oyuncularının sahada hızlı tepki
göstermesini ve rahatça hareket etmesini sağlar.

ERKEK ÜRÜNLERİNİ İNCELE
KADIN ÜRÜNLERİNİ İNCELE
Lunarlon_comp_v4_09.jpg

TENİS Hızlı tepki kabiliyetiyle çabuk hareketler ve darbeler için ideal
olan Lunarlon, tenis oyuncularının sahada hızlı tepki
göstermesini ve rahatça hareket etmesini sağlar.

ERKEK ÜRÜNLERİNİ İNCELE
KADIN ÜRÜNLERİNİ İNCELE
Lunarlon_comp_v4_11.jpg

DAHA FAZLA ALIŞVERİŞ YAP NIKE LUNARLON AYAKKABILAR

TÜM LUNARLON AYAKKABILARI İNCELE
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