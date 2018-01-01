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NIKE GRIND

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YENİLİĞİN YENİDEN DOĞUŞU NIKE GRIND, orijinal malzemelerin ve ürünlerin geri kazanılmasıyla ortaya çıkan ayrıcalıklı bir malzeme paletidir. Sınırlı kaynakları sınırsız potansiyele dönüştürüyoruz.

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SPORCULARA GÜÇ VERİYORUZ. OLASILIKLARIN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ.

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AYAKKABI NIKE GRIND malzemeleriyle üretilen ayakkabılar, sana uyum sağlayan rakipsiz performansa sahiptir.

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GİYSİ Birçok giysi teknolojimizin gücüne güç katan NIKE GRIND malzemeleri, sporculara sahada, kortta veya sokakta hizmet eder.

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ZEMİNLER Sahadan piste ve korta kadar NIKE GRIND malzemeleriyle üretilen tüm zeminler yarışmaya uygundur.

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BUGÜN NIKE GRIND
MALZEMELERİ NIKE AYAKKABI VE GİYİM
ÜRÜNLERİNİN %71'İNDE KULLANILIYOR.
İPLİK VE SÜSLEMELERDEN EN
SEÇKİN FORMA VE AYAKKABILARIMIZIN
BAZILARINA KADAR HER YERDE
NIKE GRIND BULUNUYOR.

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MALZEMELERİMİZ BİR ÜRÜNDEN DİĞERİNE KULLANILMAYA DEVAM ETSİN İSTİYORUZ. Kullanım ömürleri dolan ayakkabılar, dünyanın en hızlıları için pistlere dönüşüyor. Mataralar, futbolun en büyük sahnesinde giyilen formalarla yeniden hayat buluyor. NIKE GRIND malzemeleriyle üretilen her ürün, performans göz önünde bulundurularak tasarlanıyor.

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MUHTEŞEM DÖNÜŞÜM NIKE GRIND malzemelerinden üretilen ürünleri incele.

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GİYSİ Performansına güç katmak için NIKE GRIND malzemeleriyle üretilen en yeni giysilere sahip ol.

AYAKKABI NIKE GRIND üst kısım malzemelerinden üretilen en yeni ayakkabılarla yeni olasılıkların önünü aç.

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REUSE-A-SHOE Ayakkabıların seni bir kez olsun yalnız bırakmadı ancak eskimiş olmaları, ömürlerinin sona ermiş olduğu anlamına gelmiyor. Eski ayakkabılarını bir Nike noktasına bırak ve geleceğe güç ver.

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