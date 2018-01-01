BUGÜN NIKE GRIND
MALZEMELERİ NIKE AYAKKABI VE GİYİM
ÜRÜNLERİNİN %71'İNDE KULLANILIYOR.
İPLİK VE SÜSLEMELERDEN EN
SEÇKİN FORMA VE AYAKKABILARIMIZIN
BAZILARINA KADAR HER YERDE
NIKE GRIND BULUNUYOR.
MALZEMELERİMİZ BİR ÜRÜNDEN DİĞERİNE KULLANILMAYA DEVAM ETSİN İSTİYORUZ.Kullanım ömürleri dolan ayakkabılar, dünyanın en hızlıları için pistlere dönüşüyor. Mataralar,futbolun en büyük sahnesinde giyilen formalarla yeniden hayat buluyor. NIKE GRIND malzemeleriyleüretilen her ürün, performans göz önünde bulundurularak tasarlanıyor.
MUHTEŞEM DÖNÜŞÜMNIKE GRIND malzemelerinden üretilen ürünleri incele.