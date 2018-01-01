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NIKE FREE

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NIKE FREE Nike'ın doğal hareket arayışının geçmişi, "ayak için ikinci ten" konseptine
dayanıyor. Nike Free, bu konseptten yıllar sonra kullanıma sunuldu.

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ÇIPLAK AYAK HİSSİ Ağırlık yaratan ayakkabılar ve çoraplar olmadan, yerle bağ kurarak, zeminin dokusunu ve sıcaklığını hissederek
özgürce koşmak güzel bir histir. Bu his, doğal hareket konseptine ve Nike'ın sporcuyu yere yaklaştırıp vücuduna ve
fiziksel yeteneklerine uyum sağlayan ayakkabılar oluşturma misyonuna güç veriyor.

NIKE FREE ÜRÜNLERİNİ İNCELE
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NIKE FREE ÜRÜNLERİNİ İNCELE Her türlü spor ve günlük giyim ihtiyacına uygun en yeni Nike Free yeniliklerini bul.

KOŞU İÇİN NIKE FREE Çift yoğunluklu köpük, tüm yönlerde
yumuşak yastıklama ve esneklik sunar.

ANTRENMAN İÇİN NIKE FREE Rahatlık ve desteğin mükemmel
kombinasyonu,kusursuz bir yapı sunar.

GÜNLÜK GİYİM İÇİN NIKE FREE Her adımda genişleyip büzülerek ayak
tabanında doğal bir his uyandırır.

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NIKE FREE'NİN DOĞUŞU Nike Free, ayakkabının ayak için yapabileceklerini artırdı ve orta taban üretme yöntemlerini değiştirdi.

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ÇIPLAK AYAĞIN GÜCÜ Aralarında Tobie Hatfield'ın da (Nike tasarımcısı ve Tinker'ın ağabeyi) bulunduğu bir grup,
2001'de Stanford Üniversitesini ziyaret ettiğinde, koç Vin Lananna'nın üniversitenin golf
sahasının çimlerinde çıplak ayakla antrenman yapan atletizm ekibini izledi. Lananna, çıplak
ayakla antrenman yapmanın koşucuların ayaklarını güçlendirdiği ve performansı artırdığı
düşüncesini grupla paylaştı. Bu görüş, Nike Free'nin katalizörü oldu.

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ÇIPLAK AYAK ANALİZİ Nike Spor Araştırma Laboratuvarı araştırmacıları, basınç haritası ve hareket
yakalama gibi gelişmiş spor bilimi teknolojilerini kullanarak çimde çıplak ayakla
koşan sporcuların ayak parmakları, bilekleri, dizleri ve kalçalarının biyomekaniğini
analiz etmeyi başardı. Bu bilgiler, ilk Nike Free'yi tasarlamaya başlayan tasarımcılar
için bilimsel bir temel sağladı.

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NIKE FREE ÜRÜNLERİNİ İNCELE
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DİĞER NIKE YENİLİKLERİNİ KEŞFET Nike ürünlerinin sporculara uyum sağlayıp nefes kesen sportif başarılara nasıl temel teşkil ettiğini gör.

AYAKKABILAR

GİYİM

AKSESUAR VE EKİPMAN

ÖNE ÇIKANLAR

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