ÇIPLAK AYAK HİSSİ Ağırlık yaratan ayakkabılar ve çoraplar olmadan, yerle bağ kurarak, zeminin dokusunu ve sıcaklığını hissederek

özgürce koşmak güzel bir histir. Bu his, doğal hareket konseptine ve Nike'ın sporcuyu yere yaklaştırıp vücuduna ve

fiziksel yeteneklerine uyum sağlayan ayakkabılar oluşturma misyonuna güç veriyor.