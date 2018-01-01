NIKE FREENike'ın doğal hareket arayışının geçmişi, "ayak için ikinci ten" konseptine
dayanıyor. Nike Free, bu konseptten yıllar sonra kullanıma sunuldu.
ÇIPLAK AYAK HİSSİAğırlık yaratan ayakkabılar ve çoraplar olmadan, yerle bağ kurarak, zeminin dokusunu ve sıcaklığını hissederek
özgürce koşmak güzel bir histir. Bu his, doğal hareket konseptine ve Nike'ın sporcuyu yere yaklaştırıp vücuduna ve
fiziksel yeteneklerine uyum sağlayan ayakkabılar oluşturma misyonuna güç veriyor.
NIKE FREE'NİN DOĞUŞUNike Free, ayakkabının ayak için yapabileceklerini artırdı ve orta taban üretme yöntemlerini değiştirdi.
ÇIPLAK AYAĞIN GÜCÜAralarında Tobie Hatfield'ın da (Nike tasarımcısı ve Tinker'ın ağabeyi) bulunduğu bir grup,
2001'de Stanford Üniversitesini ziyaret ettiğinde, koç Vin Lananna'nın üniversitenin golf
sahasının çimlerinde çıplak ayakla antrenman yapan atletizm ekibini izledi. Lananna, çıplak
ayakla antrenman yapmanın koşucuların ayaklarını güçlendirdiği ve performansı artırdığı
düşüncesini grupla paylaştı. Bu görüş, Nike Free'nin katalizörü oldu.
ÇIPLAK AYAK ANALİZİNike Spor Araştırma Laboratuvarı araştırmacıları, basınç haritası ve hareket
yakalama gibi gelişmiş spor bilimi teknolojilerini kullanarak çimde çıplak ayakla
koşan sporcuların ayak parmakları, bilekleri, dizleri ve kalçalarının biyomekaniğini
analiz etmeyi başardı. Bu bilgiler, ilk Nike Free'yi tasarlamaya başlayan tasarımcılar
için bilimsel bir temel sağladı.