NIKE FLYKNIT TEKNOLOJİSİNike, koşuculardan en çok aldığı geri bildirimlerden ilham alarak uyumuyla çorabı andıran ve
spor için gerekli desteğe ve dayanıklılığa sahip bir kumaş geliştirdi.
NIKE FLYKNIT NEDİR?Hafif ipliklerden oluşan malzemenin dokunmasıyla elde edilen tek parça
üst kısım, sporcunun ayağını ayakkabı platformuna sabitler.
NIKE FLYKNIT NASIL ÇALIŞIR?Tek bir Flyknit üst kısımda farklı türde örgü desenleri kullanılır. Belirli alanlar ayağı
daha iyi desteklemek için daha sıkı dokunur. Diğer alanlarsa daha esnek ya da
nefes alabilir olacak şekilde tasarlanır. Nike'ın 40 yıldan uzun zamandır devam eden
ayak araştırmalarında topladığı veriler, her bir desenin nereye uygulanacağını belirler.