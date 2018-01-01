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NIKE FLYKNIT

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NIKE FLYKNIT Her dönüş, adım ve şutta, hem hafiflik hem destek sunar.

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HAFİF. NEFES ALABİLİR. DESTEKLEYİCİ. Nike Flyknit teknolojisi, stratejik destek, esneklik ve nefes alabilirlik alanlarına sahip hafif
üst kısımlar oluşturmak için çok kuvvetli fiberler kullanır.

NIKE FLYKNIT'İ İNCELE
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NIKE FLYKNIT'İ İNCELE Sporun için doğru miktarda esneklik, destek ve nefes alabilirlikle tasarlanmış ayakkabıları bul.

KOŞU İÇİN NIKE FLYKNIT Nefes alabilen yapı ve stratejik destek, en uzun
mesafeleri bile koşmana yardımcı olur.

BASKETBOL İÇİN NIKE FLYKNIT En çok ihtiyaç duyduğun noktalarda esnek ve
destekleyici alanlar entegre edilir.

ANTRENMAN İÇİN NIKE FLYKNIT Destekleyici yapı, doğal hareket kabiliyetine
uyum sağlar.

GÜNLÜK GİYİM İÇİN NIKE FLYKNIT
 Modern stil hafifliği, esnekliği ve rahatlığıyla
günlük kullanıma uygundur.

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NIKE FLYKNIT TEKNOLOJİSİ Nike, koşuculardan en çok aldığı geri bildirimlerden ilham alarak uyumuyla çorabı andıran ve
spor için gerekli desteğe ve dayanıklılığa sahip bir kumaş geliştirdi.

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NIKE FLYKNIT NEDİR? Hafif ipliklerden oluşan malzemenin dokunmasıyla elde edilen tek parça
üst kısım, sporcunun ayağını ayakkabı platformuna sabitler.

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NIKE FLYKNIT NASIL ÇALIŞIR? Tek bir Flyknit üst kısımda farklı türde örgü desenleri kullanılır. Belirli alanlar ayağı
daha iyi desteklemek için daha sıkı dokunur. Diğer alanlarsa daha esnek ya da
nefes alabilir olacak şekilde tasarlanır. Nike'ın 40 yıldan uzun zamandır devam eden
ayak araştırmalarında topladığı veriler, her bir desenin nereye uygulanacağını belirler.

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NIKE FLYKNIT'İ İNCELE
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DİĞER NIKE YENİLİKLERİNİ KEŞFET Nike ürünlerinin sporculara uyum sağlayıp nefes kesen sportif başarılara nasıl temel teşkil ettiğini gör.

AYAKKABILAR

GİYİM

AKSESUAR VE EKİPMAN

ÖNE ÇIKANLAR

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