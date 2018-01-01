NIKE FLYKNIT NASIL ÇALIŞIR? Tek bir Flyknit üst kısımda farklı türde örgü desenleri kullanılır. Belirli alanlar ayağı

daha iyi desteklemek için daha sıkı dokunur. Diğer alanlarsa daha esnek ya da

nefes alabilir olacak şekilde tasarlanır. Nike'ın 40 yıldan uzun zamandır devam eden

ayak araştırmalarında topladığı veriler, her bir desenin nereye uygulanacağını belirler.