NIKE AIR NEDİR?Güçlü fakat esnek bir bölmeye yerleştirilmiş basınçlı havadan oluşan Nike Air teknolojisi, yapısından ödün vermeden
esneklik ve yaylanma kabiliyeti sunar. Air Sole birimleri şekillerini kaybetmeden elastiklik sunar, çarpma etkilerini
yumuşatır ve ayakkabının ayağı saran, hafif yapısını korumasını sağlar.
HAFİF VE DAYANIKLINike Air yastıklama, performanstan ödün vermeden ayakkabının
ağırlığını azaltır. Ayakkabı ne kadar hafif olursa sporcular performans
sırasında o kadar az enerji harcar. Sporcular ayakkabılarında uzun
ömürlü yastıklamaya ihtiyaç duyar. Nike Air de ayakkabının
kullanım ömrü boyunca destek sağlamak için tasarlandı.
ENERJİ EMİLİMİNike Air yastıklama her adımda çarpma etkisini emip
hızla orijinal şekline geri dönerek vücudu korur. Bu
yenilikler, her sporcunun kusursuz rahatlıkla daha
yüksek performans sergilemesini sağlar.
NIKE ARŞİVLERİAIR MAX'İN KÖKENİİlk kez 1979'da kullanıma sunulan Nike Air, geçen kırk yılda sayısız tasarımla gelişmeye devam etti. Böylece belirli
aktivite türlerinde performansı artırmak için özel olarak geliştirilmiş benzer teknolojilerden oluşan bir Air teknoloji
ailesi ortaya çıktı. Air teknolojisinin gelişimini aşağıdan takip et.
1978NIKE AIR TABANNike Air, Frank Rudy adlı bir uzay mühendisinin dahiyane fikrinden doğdu.
Rudy, Nike'ın genel merkezine yaptığı bir ziyarette Phil Knight'a Air Sole birimi
prototipinin takılı olduğu bir çift koşu ayakkabısı verdi. Gerisini anlatmaya gerek yok.
Çok sayıda deneme ve yanılmanın ardından, 1978'de Rudy'nin
konsepti Air Tailwind'e uygulandı ve bu gelişme koşu sektörüne çağ atlattı.
Fakat bu gelişmenin asıl etkisi yaklaşık on yıl sonra ünlü ayakkabı tasarımcısı
Tinker Hatfield'ın aklına bir fikir geldiğinde belli olacaktı: Nike, Nike Air'in üst düzey
etkisini gözle görülür hale getirmeliydi.
Nike Air Sole Orijinal İç Taban
Çok sayıda deneme ve yanılmanın ardından, 1978'de Rudy'nin konsepti
Air Tailwind'e uygulandı ve bu gelişme koşu sektörüne çağ atlattı. Fakat
bu gelişmenin asıl etkisi yaklaşık on yıl sonra ünlü ayakkabı tasarımcısı
Tinker Hatfield'ın aklına bir fikir geldiğinde belli olacaktı: Nike, Nike Air'in
üst düzey etkisini gözle görülür hale getirmeliydi.
Nike Air Sole Orijinal İç Taban
1995ZOOM AIROn yıldan fazla süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının
sonucunda, 1995 yılında ilk kez kullanıma sunulan Nike Zoom Air,
sporcuların hissedebildiği, hızlı tepki kabiliyetine sahip, düşük profilli
yastıklamayı sağlamaya devam ediyor. Sporcunun ayağı yere her
değdiğinde gergin fiberler sıkışıp çarpma etkisini yastıklar, ardından
orijinal şekillerine geri dönerek olağanüstü güçlü bir itiş gücü oluşturur.
Basınçlı Nike Air biriminin içindeki örgü fiberler, Zoom Air yastıklamaya
esneklik ve hızlı tepki kabiliyeti kazandırır.
1987MAX AIRMax Air, Nike'ın gözle görülür ilk Air teknolojisiydi. Paris'teki Pompidou
Center'ın ters yüz edilmiş avangart mimarisinden ilham alan Hatfield,
tabana sade bir açıklık ekleyerek Air Max'e hayat verdi. Bu teknoloji,
ayakkabı sektöründe tek başına çığır açmayı başardı.
Ağır orta taban malzemelerinin kullanımına son veren Max Air, performanstan ödün vermeden
ayakkabının ağırlığını azaltır. Daha hafif ayakkabılar, sporcuların performans sırasında daha az
enerji harcamalarını sağlar. Max Air yastıklama, ayak yere bastığında çarpma etkilerini emerek
kasları, eklemleri ve tendonları korur.