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NIKE AIR

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NIKE AIR Basınçlı Air bölmeleri, gün boyu rahat etmene yardımcı olmak için hızlı tepki verir ve ayağını destekler.

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AIR YENİLİĞİ Performanslı bir koşu çözümü olarak yola çıkan ayakkabı bugün bir yaşam stiline ve
ayakkabılar üzerinde yapılan denemelerin en güzel örneğine dönüştü.

NIKE AIR'İ İNCELE
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NIKE AIR'İ İNCELE Şu anki favori ayakkabılarımızdan bazılarına göz at.

KOŞU İÇİN NIKE AIR Air yastıklama, çarpma etkilerine karşı maksimum koruma
sağlayarak topuktan buruna kadar rahatlık sunar.

BASKETBOL İÇİN NIKE AIR Yumuşak yapısıyla her adımda çarpma etkilerine
karşı uzun ömürlü koruma sunar.

GÜNLÜK GİYİM İÇİN NIKE AIR Performans, rahatlık ve iddialı
bir stil sunar.

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NIKE AIR NEDİR? Güçlü fakat esnek bir bölmeye yerleştirilmiş basınçlı havadan oluşan Nike Air teknolojisi, yapısından ödün vermeden
esneklik ve yaylanma kabiliyeti sunar. Air Sole birimleri şekillerini kaybetmeden elastiklik sunar, çarpma etkilerini
yumuşatır ve ayakkabının ayağı saran, hafif yapısını korumasını sağlar.

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HAFİF VE DAYANIKLI Nike Air yastıklama, performanstan ödün vermeden ayakkabının
ağırlığını azaltır. Ayakkabı ne kadar hafif olursa sporcular performans
sırasında o kadar az enerji harcar. Sporcular ayakkabılarında uzun
ömürlü yastıklamaya ihtiyaç duyar. Nike Air de ayakkabının
kullanım ömrü boyunca destek sağlamak için tasarlandı.

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ENERJİ EMİLİMİ Nike Air yastıklama her adımda çarpma etkisini emip
hızla orijinal şekline geri dönerek vücudu korur. Bu
yenilikler, her sporcunun kusursuz rahatlıkla daha
yüksek performans sergilemesini sağlar.

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NIKE ARŞİVLERİ AIR MAX'İN KÖKENİ İlk kez 1979'da kullanıma sunulan Nike Air, geçen kırk yılda sayısız tasarımla gelişmeye devam etti. Böylece belirli
aktivite türlerinde performansı artırmak için özel olarak geliştirilmiş benzer teknolojilerden oluşan bir Air teknoloji
ailesi ortaya çıktı. Air teknolojisinin gelişimini aşağıdan takip et.

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1978 NIKE AIR TABAN Nike Air, Frank Rudy adlı bir uzay mühendisinin dahiyane fikrinden doğdu.
Rudy, Nike'ın genel merkezine yaptığı bir ziyarette Phil Knight'a Air Sole birimi
prototipinin takılı olduğu bir çift koşu ayakkabısı verdi. Gerisini anlatmaya gerek yok.

NIKE AIR'İ İNCELE
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Çok sayıda deneme ve yanılmanın ardından, 1978'de Rudy'nin
konsepti Air Tailwind'e uygulandı ve bu gelişme koşu sektörüne çağ atlattı.
Fakat bu gelişmenin asıl etkisi yaklaşık on yıl sonra ünlü ayakkabı tasarımcısı
Tinker Hatfield'ın aklına bir fikir geldiğinde belli olacaktı: Nike, Nike Air'in üst düzey
etkisini gözle görülür hale getirmeliydi.

Nike Air Sole Orijinal İç Taban

Çok sayıda deneme ve yanılmanın ardından, 1978'de Rudy'nin konsepti
Air Tailwind'e uygulandı ve bu gelişme koşu sektörüne çağ atlattı. Fakat
bu gelişmenin asıl etkisi yaklaşık on yıl sonra ünlü ayakkabı tasarımcısı
Tinker Hatfield'ın aklına bir fikir geldiğinde belli olacaktı: Nike, Nike Air'in
üst düzey etkisini gözle görülür hale getirmeliydi.

Nike Air Sole Orijinal İç Taban

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1995 ZOOM AIR On yıldan fazla süren araştırma ve geliştirme çalışmalarının
sonucunda, 1995 yılında ilk kez kullanıma sunulan Nike Zoom Air,
sporcuların hissedebildiği, hızlı tepki kabiliyetine sahip, düşük profilli
yastıklamayı sağlamaya devam ediyor. Sporcunun ayağı yere her
değdiğinde gergin fiberler sıkışıp çarpma etkisini yastıklar, ardından
orijinal şekillerine geri dönerek olağanüstü güçlü bir itiş gücü oluşturur.
Basınçlı Nike Air biriminin içindeki örgü fiberler, Zoom Air yastıklamaya
esneklik ve hızlı tepki kabiliyeti kazandırır.

ZOOM AIR'İ İNCELE
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1987 MAX AIR Max Air, Nike'ın gözle görülür ilk Air teknolojisiydi. Paris'teki Pompidou
Center'ın ters yüz edilmiş avangart mimarisinden ilham alan Hatfield,
tabana sade bir açıklık ekleyerek Air Max'e hayat verdi. Bu teknoloji,
ayakkabı sektöründe tek başına çığır açmayı başardı.

AIR MAX'İ İNCELE
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Ağır orta taban malzemelerinin kullanımına son veren Max Air, performanstan ödün vermeden
ayakkabının ağırlığını azaltır. Daha hafif ayakkabılar, sporcuların performans sırasında daha az
enerji harcamalarını sağlar. Max Air yastıklama, ayak yere bastığında çarpma etkilerini emerek
kasları, eklemleri ve tendonları korur.

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NIKE AIR'İ İNCELE
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DİĞER NIKE YENİLİKLERİNİ KEŞFET Nike ürünlerinin sporculara uyum sağlayıp nefes kesen sportif başarılara nasıl temel teşkil ettiğini gör.

AYAKKABILAR

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AKSESUAR VE EKİPMAN

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