HAFİF VE DAYANIKLI Nike Air yastıklama, performanstan ödün vermeden ayakkabının

ağırlığını azaltır. Ayakkabı ne kadar hafif olursa sporcular performans

sırasında o kadar az enerji harcar. Sporcular ayakkabılarında uzun

ömürlü yastıklamaya ihtiyaç duyar. Nike Air de ayakkabının

kullanım ömrü boyunca destek sağlamak için tasarlandı.