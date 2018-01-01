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TheTenAirPrestoWhite.png

THE TEN: NIKE AIR PRESTO X OFF-WHITE Nike ve Virgil Abloh'nun yeni yorumu: The Ten: Nike Air Presto x Off-White
(beyaz). Model, kafese ve topuğa eklenen ek tasarım öğeleriyle
2000'lerin başında doğan ikona maksimalist bir yaklaşım
getirirken tişörtleri andıran karakteristik uyumu koruyor. 3 AĞUSTOS'TA GELİYOR

KEŞFET
TheTenAirPrestoBlack.png

THE TEN: NIKE AIR PRESTO X OFF-WHITE Nike ve Virgil Abloh'nun yeni yorumu: The Ten: Nike Air Presto x Off-White
(siyah). Model, kafese ve topuğa eklenen ek tasarım öğeleriyle
2000'lerin başında doğan ikona maksimalist bir yaklaşım
getirirken tişörtleri andıran karakteristik uyumu koruyor. 27 TEMMUZ'DA GELİYOR

KEŞFET
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"10"

Virgil Abloh'nun on Nike ikonunu yeniden şekillendirme ve tasarlama
sürecini ayrıntılarıyla açıklayan resmi Nike x Off-White kataloğuna göz at.

SU18_NIKELAB_THETEN_CDP_12_DES_2.jpg

"OFF-CAMPUS"

Fenomenlerin Nike ikonlarının geçmişi, sokak
kültüründeki yerive "The Ten" hakkındaki
konuşmalarını izle.

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