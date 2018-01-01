THE TEN: NIKE AIR PRESTO X OFF-WHITENike ve Virgil Abloh'nun yeni yorumu: The Ten: Nike Air Presto x Off-White
(beyaz). Model, kafese ve topuğa eklenen ek tasarım öğeleriyle
2000'lerin başında doğan ikona maksimalist bir yaklaşım
getirirken tişörtleri andıran karakteristik uyumu koruyor.3 AĞUSTOS'TA GELİYOR
THE TEN: NIKE AIR PRESTO X OFF-WHITENike ve Virgil Abloh'nun yeni yorumu: The Ten: Nike Air Presto x Off-White
(siyah). Model, kafese ve topuğa eklenen ek tasarım öğeleriyle
2000'lerin başında doğan ikona maksimalist bir yaklaşım
getirirken tişörtleri andıran karakteristik uyumu koruyor.27 TEMMUZ'DA GELİYOR