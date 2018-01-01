“PARAYI, KALABALIĞI, ŞÖHRETI BENDEN ALABILIRSINIZ. FAKAT
FUTBOL OYNAMAYA DEVAM EDECEĞIM, ÇÜNKÜ BUNU SEVIYORUM.”
OYUNUN İÇİNDE DOĞDUBir aşçı ve bir malzemecinin oğlu olan Cristiano Ronaldo dos
Santos Aveiro— kısaca Ronaldo— 5 Şubat 1985'te,
Portekiz'in küçük adası Mederira'da doğdu. Onun, oyunun
içinde doğduğu söyleyebiliriz: Babası Portekiz Kulübü CF
Andorinha'nın krampon ve forma işlerini koordine ediyordu ve
takım kaptanından oğlunun vaftiz babası olmasını istedi.
Ronaldo'nun kariyeri 8 yaşında bu kulüpte başladı.
BİR MUCİZEDEN YAŞAYAN EFSANEYERonaldo yeteneklerini geliştirirken kontratlar da imzalamaya başladı.
12 yaşında ünlü Portekiz kulübü Sporting CP'e katıldı.Şanlı Machester
serüveninde korkulan #7 numaları forma (CR7 lakabının çıkış noktası) ile
ödüllendirildi. Şimdi Madrid'de takımı için gollerine ve zafeler kazanmaya
devam ediyor: İç saha maçlarında en çok üst üste gol atma rekoru, maç
başına birden fazla gol ortalaması, La Liga tarihindeki en
çok hat trick yapan oyuncu.
ÇALIŞMA İLE KAZANILAN SAVAŞOyununu geliştirme konusunda acımasız.Ronaldo futbol dünyasındaki
herkesten daha çok antrenman yapıyor, hem de büyük bir tutkuyla. Ve bunun
karşılığını alıyor: Dayanıklılığı onu son saniyede bile saldırmaya hazır tutuyor,
kalıbı mücadelelerde ona avantaj sağlıyor, ve sekiz fit(feet)ten daha yükseğe
sıçramasını sağlayan bacak gücü hava mücadelelerini kazanmasına yardımcı
oluyor. Amacı ve işlevi için antrenman yapıyor, vücut şekli için değil.
"Vücudumun güzel olması için değil, futbol için çalışıyorum. Her savaşa hazır
olabilmek için"
DAHA HIZLI, DAHA GÜÇLÜ, DAHA AKILLIRonaldo'nun patlayıcı hızlanmaları ve anlık yön değiştirmeleri savunmacıları
nefessiz bırakıyor. Her iki ayağıyla çıkarabildiği 80mph hızdaki şutlarıyla
kalecilerin yüreğine korku salıyor. Binlerce saatlik oyunla gelişen yıldırım
hızındaki futbol IQ'sü, takım arkadaşlarına ölümcül ve kararlı top dağıtıcısı
olma fırsatı yaratıyor. Rakipleri ona ayak uyduramıyor, fakat ayak uydurabilen
bir krampon var: onun hızlı oyun stilinden ilhamla tasarlanan Nike Mercurial.
PORTEKİZ'İN GURURU Kulüp zaferleri bir yana, esas övünç birinin ülkesi için kazanmasında yatar. Ronaldo
bir ulus için ilham kaynağı oldu ve dünyanın en büyük turnuvalarında mücadele etti.
O Portekiz'in kaptanı, Portekiz'in en golcüsü—Portekiz'in en iyisi. Fakat bu kararlılıktaki
bir oyuncu için, en iyi bile yeterince iyi değil: Portekiz ile bir kupa kaldırdığımda
kariyerimle ilgili tamamen tatmin olacağım."
SAHADA VE SAHA DIŞINDA İLHAM KAYNAĞIRonaldo, "Bir rol model olarak hatırlanmayı, efsane bir futbolcu olarak
hatırlanmaya tercih ederim." diyor. —büyük olasılıkla iki şekilde de
hatırlanacak. Saha dışında; oyun kapaklarında yer alma, Nike CR7
koleksiyonları tasarımları ile ilgilenme ve oğluyla zaman geçirme arasında
o kendini bu işe adamış bir hayırsever. Tusunami mağdurlarına yapılan
yardımlara, kanser tedavilerine katkıda bulunuyor. Ayrıca, yardıma muhtaç
çocuklara yardım eli uzatan,kar amacı gütmeyen global bir kuruluş olan
Save the Children'ın bir elçisi.