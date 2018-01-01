CRISTIANO RONALDO

ÇALIŞMA İLE KAZANILAN SAVAŞ Oyununu geliştirme konusunda acımasız.Ronaldo futbol dünyasındaki

herkesten daha çok antrenman yapıyor, hem de büyük bir tutkuyla. Ve bunun

karşılığını alıyor: Dayanıklılığı onu son saniyede bile saldırmaya hazır tutuyor,

kalıbı mücadelelerde ona avantaj sağlıyor, ve sekiz fit(feet)ten daha yükseğe

sıçramasını sağlayan bacak gücü hava mücadelelerini kazanmasına yardımcı

oluyor. Amacı ve işlevi için antrenman yapıyor, vücut şekli için değil.

"Vücudumun güzel olması için değil, futbol için çalışıyorum. Her savaşa hazır

olabilmek için"