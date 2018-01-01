Bu karakteristik krampon, tanıdık bir aşamayı simgeliyor.
Cristiano Ronaldo, karakteristik CR Mercurial Superfly
III modelinin sahalara çıkışını, en önemli kulüpler
arası maç olan El Clasico'da attığı golle taçlandırmıştı.
Fiberglas gövdeye, doğrudan enjekte krampon
çivilerine ve çok yönlü tutuş sunmak için
tasarlanan yeni Vapor Traction II tasarımına
sahip Mercurial Vapor VI, olağanüstü hız
kavramını yepyeni bir düzeye taşıdı.
Elde üretilen krampon, hafif ürünlere
duyduğumuz tutku için örnek teşkil ediyor
ve Mercurial'ı yepyeni bir çağa taşıyordu.
Sahip olduğu özelliklerle yeni bir adı hak eden
Superfly, diğer Mercurial modelleri üretilmeye
devam etse de Mercurial'ın vücut bulduğu
en üst nokta olmayı başardı.
Dikkatleri üzerine çekmek için yaratıldı.
Defans oyuncularının başını döndürmek
için tasarlandı. Franck Ribery gibi
oyuncuların ayaklarında hayat
bulan Mercurial Vapor Rosa,
bir an olsun gözden düşmedi.
Mercurial'ın futbolu sonsuza kadar
değiştirmesinden on yıl sonra,
Mercurial SL atletizm kökenlerine
geri döndü. Yalnızca 185 gram olan
ve tamamen karbon fiberden üretilen
bu model, Mercurial'ın hafiflik
ve hız konseptlerine güç kattı.