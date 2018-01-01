Elde üretilen krampon, hafif ürünlere

duyduğumuz tutku için örnek teşkil ediyor

ve Mercurial'ı yepyeni bir çağa taşıyordu.

Sahip olduğu özelliklerle yeni bir adı hak eden

Superfly, diğer Mercurial modelleri üretilmeye

devam etse de Mercurial'ın vücut bulduğu

en üst nokta olmayı başardı.