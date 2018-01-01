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PAUL GEORGE

PG KOLEKSİYONUNU İNCELE
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PAUL GEORGE Paul George'un serinkanlı görünümü ve kusursuz becerilerinin altında, gücünü rekabetten alan amansız bir tutum yatıyor.
PG, takımının kazanmasına yardımcı olmak için her şeyi yapmayı göze alır. Sahanın her noktasında her
görevi üstlenir. Çok yönlülüğünü hem bir silah hem güçlü bir savunma mekanizması olarak kullanır.

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KAOSTAN DOĞAN RAHATLIK:
PG-2 Paul George gibi hem savunmada hem hücumda tehdit oluşturan bir oyuncu,
her saniye oyunun içinde kalır ve rakiplerine nefes aldırmaz. Seni her yönde destekleyip tüm yönlerden koruyan PG-2, maçın kaosundan
yararlanıp basketleri sıralamanı ve zafere rahatça ulaşmanı sağlar.

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DAHA FAZLA PG AYAKKABISI Paul George basketbol ayakkabılarıyla sahanın her iki yarısına da hükmet.

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TÜM PG AYAKKABILARINI İNCELE
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PG'NİN MAÇ GÜNÜ FORMASI Paul George'u ve Oklahoma City Thunder'ı resmi NBA oyuncu giysileriyle temsil et.

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TÜM NBA EKİPMANLARINI İNCELE
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PG AYAKKABILARI NIKEiD İLE KİŞİSELLEŞTİR PG-2 modelini takım renkleriyle, adın veya numaranla ve istediğin tabanla kişiselleştir.

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TÜM PG-2 iD STİLLERİNİ İNCELE
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NIKE BASKETBALL'DAN DAHA FAZLASI

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BASKETBOL GİYSİLERİ

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