PAUL GEORGEPaul George'un serinkanlı görünümü ve kusursuz becerilerinin altında, gücünü rekabetten alan amansız bir tutum yatıyor.
PG, takımının kazanmasına yardımcı olmak için her şeyi yapmayı göze alır. Sahanın her noktasında her
görevi üstlenir. Çok yönlülüğünü hem bir silah hem güçlü bir savunma mekanizması olarak kullanır.
KAOSTAN DOĞAN RAHATLIK:
PG-2Paul George gibi hem savunmada hem hücumda tehdit oluşturan bir oyuncu,
her saniye oyunun içinde kalır ve rakiplerine nefes aldırmaz.Seni her yönde destekleyip tüm yönlerden koruyan PG-2, maçın kaosundan
yararlanıp basketleri sıralamanı ve zafere rahatça ulaşmanı sağlar.
DAHA FAZLA PG AYAKKABISIPaul George basketbol ayakkabılarıyla sahanın her iki yarısına da hükmet.