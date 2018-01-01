KAOSTAN DOĞAN RAHATLIK:

PG-2

Paul George gibi hem savunmada hem hücumda tehdit oluşturan bir oyuncu,

her saniye oyunun içinde kalır ve rakiplerine nefes aldırmaz.

Seni her yönde destekleyip tüm yönlerden koruyan PG-2, maçın kaosundan

yararlanıp basketleri sıralamanı ve zafere rahatça ulaşmanı sağlar.