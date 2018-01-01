ASLA YIKILMAYANLAR İÇİN: LEBRON 15 Abartılı sözlere inansaydım En iyileri kovalamazdım. Beni yakıp küle çevirmeyi denemeselerdi Küllerimden doğabileceğimi bilemezdim. Şehrimle duyduğum gururdan şüphe etmeselerdi Sözümü yerine getirmeye bu kadar kararlı olmazdım. Beni yıkmaya çalışmasalardı Yıkılmaz olduğumu bilemezdim.