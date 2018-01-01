LEBRON JAMESLeBron, NBA şampiyonu olmadan önce yalnızca Akron'dan gelen bir çocuktu.
Efsanevi çalışma ahlakı onu zirveye taşıdı. Bugün de yıkılmaz vücudu,
zihni ve ruhuyla en iyi olma yolunda engel tanımıyor.
ASLA YIKILMAYANLAR İÇİN:LEBRON 15Abartılı sözlere inansaydımEn iyileri kovalamazdım.Beni yakıp küle çevirmeyi denemeselerdiKüllerimden doğabileceğimi bilemezdim.Şehrimle duyduğum gururdan şüphe etmeselerdiSözümü yerine getirmeye bu kadar kararlı olmazdım.Beni yıkmaya çalışmasalardıYıkılmaz olduğumu bilemezdim.