LEBRON İÇİN TASARLANAN ÖRGÜ Petrie ve ekibi LeBron'a Flyknit'in ilk modellerinden birini gösterdiğinde

LeBron çok beğendi. Fakat 118 kiloluk oyuncu bu yapının kendisine

dayanacağından emin değildi. Daha güçlü bir malzemeye ihtiyacı vardı.

Bu yüzden Nike'ın Örgü Yeniliği ekibi malzemeyi tamamen farklı bir şekilde

örme çalışmalarına başladı. Ekip LeBron'un ayağının sabitlendiğini hissederken

özgürce hareket edebilmesini ve gerektiğinde tepki verebilmesini istiyordu.

BattleKnit işte böyle doğdu. Petrie, "Koruma, esneklik ve performans

özelliklerini ayakkabının tüm alanları için istediğimiz gibi geliştirebildik."

diyor. "Hepsi bir arada."