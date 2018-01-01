SEPETE EKLENDİ
İstek Listesine EKLENDİ
Herkese uygun bir hediye verin.
Beden: Adet: @  
Standart hediye kart gönderimi ücretsizdir
Alt Toplam
SEPETİ GÖRÜNTÜLE () ÖDEME
İstek Listesini GÖRÜNTÜLE
Sepetinizde ürün yok

LEBRON JAMES

LEBRON KOLEKSİYONUNU İNCELE
P1_Ho17_BB_LeBron15_LeBronJames_Ashes_Hero_des.png

ASLA YIKILMAYANLAR İÇİN: LEBRON 15 Yepyeni BattleKnit malzemesi ve güçlü yastıklama kombinasyonu,
olağanüstü oyuncuların ihtiyaçlarını karşılıyor.

P2a_SU18_BB_LeBron15_LeBronJames_Ashes_Carousel-Profile.png
P2b_SU18_BB_LeBron15_LeBronJames_Ashes_Carousel-3Quarter.png
P2c_SU18_BB_LeBron15_LeBronJames_Ashes_Carousel-Rear.png
P2d_Carousel-Text-Block.png

LEBRON 15

ALIŞVERİŞE BAŞLA
P3a_SU18_BB_LeBron15_LeBronJames_Ashes_Product-Details.png

BATTLEKNIT Yeni BattleKnit (LeBron için özel olarak
tasarlanan bir Flyknit malzemesi çeşidi) esnek,
destekleyici, ultra hafif ve ayağı sabitleyen bir yapı sunar.

P3b_SU18_BB_LeBron15_LeBronJames_Ashes_Product-Details.png
P3c_SU18_BB_LeBron15_LeBronJames_Ashes_Product-Details.png

ÇORABI ANDIRAN UYUM Tam boy iç kısım ayağı çorap gibi sıkıca sarar. Bilek kısmı
ise son derece esnek yapısıyla ayak bileğini destekler. Bilek
kısmı aynı zamanda ayakkabıyı kolayca giyip çıkarmanı sağlar.

P3d_SU18_BB_LeBron15_LeBronJames_Ashes_Product-Details.png
P3e_SU18_BB_LeBron15_LeBronJames_Ashes_Product-Details.png

ZOOM VE MAX BİR ARADA Bu model, Nike Zoom Air ve Max Air'in bir arada
kullanıldığı ilk basketbol ayakkabısıdır. Bu
kombinasyon, güçlü oyuncular için sert inişleri
yumuşatmaya yardımcı olarak hızlı hareket
etmelerini sağlar.

P3f_SU18_BB_LeBron15_LeBronJames_Ashes_Product-Details.png
P3g_SU18_BB_LeBron15_LeBronJames_Ashes_Product-Details.png
P3h_SU18_BB_LeBron15_LeBronJames_Ashes_Product-Details.png
P4_BTD.png

TASARIMIN ARKA PLANI: LEBRON 15 Nike tasarımcısı Jason Petrie on yıldan uzun zamandır LeBron James
ile birlikte çalışıyor. İkilinin neredeyse telepatik bir bağı var. LeBron'un on
beşinci ayakkabısının konseptini oluşturma zamanı geldiğinde tasarımın
agresif, şık, modern fakat bir yandan da klasik olmasını istediler. Nerede
riske girmeyeceklerine ve nerede sınırları zorlayacaklarına karar verdiler.
Petrie burada LeBron 15 tasarımındaki küçük farklardan bahsediyor.

LEBRON İÇİN TASARLANAN ÖRGÜ Petrie ve ekibi LeBron'a Flyknit'in ilk modellerinden birini gösterdiğinde
LeBron çok beğendi. Fakat 118 kiloluk oyuncu bu yapının kendisine
dayanacağından emin değildi. Daha güçlü bir malzemeye ihtiyacı vardı.
Bu yüzden Nike'ın Örgü Yeniliği ekibi malzemeyi tamamen farklı bir şekilde
örme çalışmalarına başladı. Ekip LeBron'un ayağının sabitlendiğini hissederken
özgürce hareket edebilmesini ve gerektiğinde tepki verebilmesini istiyordu.
BattleKnit işte böyle doğdu. Petrie, "Koruma, esneklik ve performans
özelliklerini ayakkabının tüm alanları için istediğimiz gibi geliştirebildik."
diyor. "Hepsi bir arada."

YASTIKLAMALARIN ÇARPIŞMASI LeBron 15'te LeBron gibi olağanüstü oyunculara güç veren, Max Air ve
Nike Zoom Air'in kombinasyonundan oluşan yepyeni bir yastıklama
sistemi de bulunuyor. Petrie, "LeBron Max Air'e bayılıyor." diyor. Bu
kombinasyon sayesinde LeBron hızını kesmeden koşup zıplayabilecek,
yere indiğinde çarpma etkisi emilecek ve başka bir yönde depara
kalkabilecek. Üstelik bu sistem her adımda ona itiş gücü verecek.
Petrie, "Zoom Air'den beklediğin tüm özellikleri Max Air'in
rahatlığıyla birlikte sunuyor." diyor.

P5_CDP_Video_Tout_LeBron15-Ashes_Start-Image_des.jpg
P5_CDP_Video_Tout_LeBron15-Ashes_Start-Image_des.jpg
P6_SU18_BB_LeBron15_LeBronJames_Ashes_Shop-Now.png

LEBRON 15

ALIŞVERİŞE BAŞLA
KOLEKSİYONU İNCELE

BASKETBALL SHOES

BASKETBALL CLOTHING

BASKETBALL GEAR

FEATURED

Loading