BATTLEKNITYeni BattleKnit (LeBron için özel olarak
tasarlanan bir Flyknit malzemesi çeşidi) esnek,
destekleyici, ultra hafif ve ayağı sabitleyen bir yapı sunar.
ÇORABI ANDIRAN UYUMTam boy iç kısım ayağı çorap gibi sıkıca sarar. Bilek kısmı
ise son derece esnek yapısıyla ayak bileğini destekler. Bilek
kısmı aynı zamanda ayakkabıyı kolayca giyip çıkarmanı sağlar.
ZOOM VE MAXBİR ARADABu model, Nike Zoom Air ve Max Air'in bir arada
kullanıldığı ilk basketbol ayakkabısıdır. Bu
kombinasyon, güçlü oyuncular için sert inişleri
yumuşatmaya yardımcı olarak hızlı hareket
etmelerini sağlar.
TASARIMIN ARKA PLANI:LEBRON 15Nike tasarımcısı Jason Petrie on yıldan uzun zamandır LeBron James
ile birlikte çalışıyor. İkilinin neredeyse telepatik bir bağı var. LeBron'un on
beşinci ayakkabısının konseptini oluşturma zamanı geldiğinde tasarımın
agresif, şık, modern fakat bir yandan da klasik olmasını istediler. Nerede
riske girmeyeceklerine ve nerede sınırları zorlayacaklarına karar verdiler.
Petrie burada LeBron 15 tasarımındaki küçük farklardan bahsediyor.
LEBRON İÇİN TASARLANAN ÖRGÜPetrie ve ekibi LeBron'a Flyknit'in ilk modellerinden birini gösterdiğinde
LeBron çok beğendi. Fakat 118 kiloluk oyuncu bu yapının kendisine
dayanacağından emin değildi. Daha güçlü bir malzemeye ihtiyacı vardı.
Bu yüzden Nike'ın Örgü Yeniliği ekibi malzemeyi tamamen farklı bir şekilde
örme çalışmalarına başladı. Ekip LeBron'un ayağının sabitlendiğini hissederken
özgürce hareket edebilmesini ve gerektiğinde tepki verebilmesini istiyordu.
BattleKnit işte böyle doğdu. Petrie, "Koruma, esneklik ve performans
özelliklerini ayakkabının tüm alanları için istediğimiz gibi geliştirebildik."
diyor. "Hepsi bir arada."
YASTIKLAMALARIN ÇARPIŞMASILeBron 15'te LeBron gibi olağanüstü oyunculara güç veren, Max Air ve
Nike Zoom Air'in kombinasyonundan oluşan yepyeni bir yastıklama
sistemi de bulunuyor. Petrie, "LeBron Max Air'e bayılıyor." diyor. Bu
kombinasyon sayesinde LeBron hızını kesmeden koşup zıplayabilecek,
yere indiğinde çarpma etkisi emilecek ve başka bir yönde depara
kalkabilecek. Üstelik bu sistem her adımda ona itiş gücü verecek.
Petrie, "Zoom Air'den beklediğin tüm özellikleri Max Air'in
rahatlığıyla birlikte sunuyor." diyor.