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LEBRON 14

LEBRON KOLEKSİYONUNU İNCELE
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COME OUT OF NOWHERE LEBRON 14 LeBron 14, ayağınla birlikte esneyen yeni orta
bandıyla olağanüstü hafif, esnek ve hız odaklıdır.

LEBRON 14'Ü İNCELE
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LEBRON 14 Bugüne kadar lige LeBron kadar hızlı ve güçlü bir oyuncu gelmedi. Gizlice yaklaşıp
rakiplerinin işini bitiriyor. Sessiz. Ve şüphesiz. Görünmez tehlike, gücünü ortaya koyarak
oyunun standartlarını değiştiriyor. Yeni ayakkabısı da bu hücum stilini benimsiyor ve
imkansızı tekrar tekrar başarmayı mümkün kılıyor.

LEBRON 14'Ü İNCELE
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DİNAMİK SABİTLEME Orta kısımdaki geniş bant çarpma etkisini
dağıtır ve her harekette, her hızda destek sağlar.

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ÜSTÜN HIZLI TEPKİ KABİLİYETİ Dört Nike Zoom Air yastıklama birimi her adımda gücü
en üst düzeye çıkararak dilediğin anda rakiplerinden
sıyrılmana yardımcı olur.

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HAFİFLİK VE RAHATLIK Olağanüstü hafif ve delikli üst kısım, özel tasarımıyla
nefes alabilirlik, esneklik ve destek sunmak için geliştirildi.

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"HEDEFİME ULAŞACAĞIMDAN ŞÜPHEM YOKTU." LEBRON JAMES

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TASARIMIN ARKA PLANI DAHA HAFİF, DAHA HIZLI, DAHA GÜÇLÜ LeBron oyununu sürekli olarak geliştiriyor. Her sezon daha hızlı ve daha güçlü oluyor.
LeBron'un artan hızından ve dinamizminden ilham alan Nike tasarımcıları, onun istediği
biçimde ayağı sabitleyip koruma ve hızlı tepki kabiliyeti sunarken daha hafif ve hızlı
olmayı başaran bir ayakkabı geliştirmek istiyordu. Bu yüzden ayakkabıya yeni bir orta
bant, ultra hafif file ve iki model öncekinden iki kat daha kalın bir Nike Zoom Air
yastıklama eklediler.

HIZ ODAKLI Nike tasarım ekibi sporcuya hız kazandırmaya ve ayakkabının hızlı, hafif
yapısını ileriye taşımaya kararlıydı. Bu yüzden tasarıma ayağı sabitleyen
modern bir bant eklediler ve bu bandın ağırlığı artırmadan doğru oranda
esneklik sunmasını sağladılar. Üst kısmın delikli köpüğünden ultra ince
filesine kadar geri kalan tüm ayrıntılar olabildiğince sade tutuldu. Nike
tasarım ekibi, "LeBron sahaya çıkıp varını yoğunu ortaya koyarken aklının
başka şeylerle meşgul olmaması gerekiyor," diyor. "Bu yüzden bu ayakkabı
gayet sade bir biçimde tasarlandı."

ZOOM İLE YAKIN TEMAS LeBron'un adımlarını titizlikle inceleyen Nike tasarım ekibi, en sert bastığı
noktalara altıgen Nike Zoom Air birimleri ekleyerek ihtiyacı olan noktalara
esneklik ve hızlı tepki kabiliyeti kazandırdı. Ayrıca LeBron'un gücüne güç
katmak için yastıklamayı güçlendirdiler ve gerekli olmayan tüm öğeleri
çıkardılar. Tasarım ekibi, "Zoom'u yakından hissediyorsun. Arada fazla
kauçuk veya köpük yok," diyor. "Ayakkabının canlandığını hissediyorsun."

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LEBRON 14

LEBRON 14'Ü İNCELE
LEBRON KOLEKSİYONUNU İNCELE
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