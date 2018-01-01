TASARIMIN ARKA PLANI DAHA HAFİF, DAHA HIZLI, DAHA GÜÇLÜ LeBron oyununu sürekli olarak geliştiriyor. Her sezon daha hızlı ve daha güçlü oluyor.

LeBron'un artan hızından ve dinamizminden ilham alan Nike tasarımcıları, onun istediği

biçimde ayağı sabitleyip koruma ve hızlı tepki kabiliyeti sunarken daha hafif ve hızlı

olmayı başaran bir ayakkabı geliştirmek istiyordu. Bu yüzden ayakkabıya yeni bir orta

bant, ultra hafif file ve iki model öncekinden iki kat daha kalın bir Nike Zoom Air

yastıklama eklediler.