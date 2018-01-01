TEMPONU BUL:

KYRIE 4 Yoğun bir defans oyun stilini alt üst edebilir ve

sıkışıp kalmana sebep olabilir.



Bu noktada tıpkı Kyrie gibi ihtiyacın olan şey; rakiplerini geçmek, yön değiştirmek,

dönüş yapmak, geri adım atmak ve oyunu domine etmek için gerekli alana sahip olmaktır.



Kyrie 4'ün dönüşleri keskinleştiren ve defans oyuncularını

sarsan ayrıştırılmış dış tabanı bu ihtiyacını karşılayacak.