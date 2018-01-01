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KYRIE IRVING

KYRIE KOLEKSİYONUNU İNCELE
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KYRIE IRVING Sahaların en iyi alan yaratıcısı Kyrie, nefes kesen taktikleriyle tüm ligin saygısını kazandı.
Önünde ne kadar defans oyuncusu olduğunun önemi yok. Kyrie mutlaka
alan yaratmanın ve oyuna devam etmenin bir yolunu buluyor.

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TEMPONU BUL:
KYRIE 4 Yoğun bir defans oyun stilini alt üst edebilir ve
sıkışıp kalmana sebep olabilir.

Bu noktada tıpkı Kyrie gibi ihtiyacın olan şey; rakiplerini geçmek, yön değiştirmek,
dönüş yapmak, geri adım atmak ve oyunu domine etmek için gerekli alana sahip olmaktır.

Kyrie 4'ün dönüşleri keskinleştiren ve defans oyuncularını
sarsan ayrıştırılmış dış tabanı bu ihtiyacını karşılayacak.

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DİĞER KYRIE AYAKKABILARI Bu Kyrie basketbol ayakkabılarıyla hızlı ve kusursuz bir şekilde yön değiştir.

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TÜM KYRIE AYAKKABILARINI İNCELE
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KYRIE'NİN MAÇ GÜNÜ FORMASI Kyrie'yi ve Boston Celtics'i resmi NBA oyuncu giysileriyle temsil et.

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TÜM NBA EKİPMANLARINI İNCELE
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KYRIE AYAKKABILARINI NIKEiD İLE KİŞİSELLEŞTİR Kyrie 4 modelini takım renkleriyle, adın veya numaranla ve istediğin tabanla kişiselleştir.

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TÜM KYRIE iD ÜRÜNLERİNİ İNCELE
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