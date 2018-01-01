KYRIE IRVINGSahaların en iyi alan yaratıcısı Kyrie, nefes kesen taktikleriyle tüm ligin saygısını kazandı.
Önünde ne kadar defans oyuncusu olduğunun önemi yok. Kyrie mutlaka
alan yaratmanın ve oyuna devam etmenin bir yolunu buluyor.
TEMPONU BUL:
KYRIE 4Yoğun bir defans oyun stilini alt üst edebilir ve
sıkışıp kalmana sebep olabilir.
Bu noktada tıpkı Kyrie gibi ihtiyacın olan şey; rakiplerini geçmek, yön değiştirmek,
dönüş yapmak, geri adım atmak ve oyunu domine etmek için gerekli alana sahip olmaktır.
Kyrie 4'ün dönüşleri keskinleştiren ve defans oyuncularını
sarsan ayrıştırılmış dış tabanı bu ihtiyacını karşılayacak.
DİĞER KYRIE AYAKKABILARIBu Kyrie basketbol ayakkabılarıyla hızlı ve kusursuz bir şekilde yön değiştir.