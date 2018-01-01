TUTUŞ KAZANDIRAN
ESNEK YAPIFlex Groove dış tabanın alt kısmında bulunan
zikzak şeklindeki kesikler, mükemmel
esneklik ve tutuş sağlar.
HIZLI TEPKİ
VEREN YASTIKLAMAHafif köpük ve topuktaki Nike Zoom Air;
yumuşaklık, rahatlık ve hızlı tepki
veren bir yapı sunar.
NEFES ALABİLEN VE
DESTEK SUNAN TASARIMFile, ayaklarının serin kalmasını sağlarken
Flywire kordonlar keskin
dönüşlerde destek sunar.
TASARIMIN ARKA PLANI:KYRIE 4Nike tasarımcısı Ben Nethongkome, Nike Basketball Tasarım Direktörü
Leo Chang ile birlikte, Kyrie'nin yıldırım hızındaki ayak hareketlerinin
gücünü sahaya taşıyacak ve benzersiz stilini yansıtacak
bir ayakkabı üretti.
ÇIĞIR AÇAN TASARIM"Kyrie tüm sahayı kullanıyor ve sürekli olarak yön değiştiriyor." diyor Ben.
Bu tasarım sürecinin temel amacı dengesini korumasını sağlamaktı. Ekip
yeni bir yaklaşım denedi ve tabanı ortadan ayırdı. Böylece ayakkabının
her açıda destek sunması sağlandı. "Artık Kyrie yön değiştirirken ve bir
sonraki olağanüstü hücumuna hazırlanırken ayağını 45 derecelik
bir açıda tutabiliyor.
DÖNÜŞ YAPARKEN HIZINI KORUKyrie için hızlı hareketler gücün ve sonuç olarak basket atmanın
temelidir. Hızı göz önünde bulunduran Ben ve ekibi, bir lastiğin
dönüş yapan bir arabayı desteklemesini taklit eden bir dış taban
üretti. "Dönüş yaparken hızlı olmasını istiyoruz." diyor Ben.
"Ayakkabının yeni kıvrımı verimli bir şekilde eğilmesini sağlıyor."
Dış tabanın şeklini yuvarlayarak keskin dönüşlerde ivmesinin
azalmamasını sağladık. Aksine, açığa çıkan enerji bir sonraki
hareketine aktarılıyor ve böylece gücün tamamı kullanılmış oluyor.