DÖNÜŞ YAPARKEN HIZINI KORU Kyrie için hızlı hareketler gücün ve sonuç olarak basket atmanın

temelidir. Hızı göz önünde bulunduran Ben ve ekibi, bir lastiğin

dönüş yapan bir arabayı desteklemesini taklit eden bir dış taban

üretti. "Dönüş yaparken hızlı olmasını istiyoruz." diyor Ben.

"Ayakkabının yeni kıvrımı verimli bir şekilde eğilmesini sağlıyor."

Dış tabanın şeklini yuvarlayarak keskin dönüşlerde ivmesinin

azalmamasını sağladık. Aksine, açığa çıkan enerji bir sonraki

hareketine aktarılıyor ve böylece gücün tamamı kullanılmış oluyor.