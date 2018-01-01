KYRIE 2Kyrie'nin hızı ve yaratıcılığı her akşam
defans oyuncularını şaşırtmasını sağlıyor. İkinci karakteristik
ayakkabısı, her zamankinden hafif yastıklama ve
yuvarlatılmış yeni dış tabanla tahmin edilemez oyun stiline güç veriyor.
AKTİF HAREKETKyrie, bir başlayıp bir durmaz. O her zaman hareket
halindedir. Yuvarlatılmış dış taban, hızlı ve dinamik bir
maç için gereken kusursuz geçişleri sağlar.
HIZLI TEPKİ VEREN YASTIKLAMAEskisinden daha hafif ve daha düşük
profilli Nike Zoom Air topuk birimi, Kyrie'ye
her adımda hızlı tepki veren yastıklama sunar.
AYAĞI SABİTLEYEN DESTEKBenzersiz bant tasarımı Kyrie'nin ayağını
sabitler ve topuk kısmında daha fazla destek sağlar.
"HER ZAMAN İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ, DÖRDÜNCÜ, BEŞİNCİ VE ALTINCI
HAREKETİ YAPMALISIN Kİ DEFANS OYUNCUSU YORULSUN VE
SENİ DAHA FAZLA SAVUNMAK İSTEMESİN."KYRIE IRVING
TASARIMIN ARKA PLANIDAHA İYİ AYAKKABILARA GİDEN YOL BİLİMDEN GEÇERKyrie fizik kurallarına meydan okuyormuş gibi hareket eder.
Ama Nike Basketball tasarımcısı Leo Chang'in asıl ilham kaynağı,
bu hareketlerin bilimsel temeli oldu. Örneğin, Kyrie o kadar çabuk
yavaşlar ki (saatte 21 km'den sıfıra 0,2 saniyede iner) ayaklarının
sıkıca sabitlenmesi gerekir. Chang, Kyrie'nin ayağını
saracak bir bant tasarladı. Böylece Kyrie'nin kendine has zıplayarak
şut çekme hareketi her zamankinden daha bitirici hale geldi.
HER AÇIYA UYGUN TUTUŞKyrie 0,33 saniyeden kısa sürede adam geçebilir.
Bu kadar çabuk yön değiştirebilmesi için viraja giren
motosiklet gibi yere çok yakın açılarda hareket
etmesi gerekir. Chang, izlediği filmde Kyrie'nin
neredeyse ayakkabısının yanlarına basarak hareket
ettiğini gördükten sonra tabanı yanlardan
ayıran kenarı ayakkabıdan çıkardı. Böylece
yuvarlatılmış yeni bir dış taban ortaya çıktı.