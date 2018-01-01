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KYRIE 2

KYRIE KOLEKSİYONUNU İNCELE
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KYRIE 2 HER AÇIYA
UYGUN HIZ Kyrie 2 sahada oyunu değiştirecek hız sunmak için özel olarak geliştirildi.

KYRIE 2'Yİ İNCELE
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KYRIE 2 Kyrie'nin hızı ve yaratıcılığı her akşam
defans oyuncularını şaşırtmasını sağlıyor. İkinci karakteristik
ayakkabısı, her zamankinden hafif yastıklama ve
yuvarlatılmış yeni dış tabanla tahmin edilemez oyun stiline güç veriyor.

KYRIE 2'Yİ İNCELE
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AKTİF HAREKET Kyrie, bir başlayıp bir durmaz. O her zaman hareket
halindedir. Yuvarlatılmış dış taban, hızlı ve dinamik bir
maç için gereken kusursuz geçişleri sağlar.

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HIZLI TEPKİ VEREN YASTIKLAMA Eskisinden daha hafif ve daha düşük
profilli Nike Zoom Air topuk birimi, Kyrie'ye
her adımda hızlı tepki veren yastıklama sunar.

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AYAĞI SABİTLEYEN DESTEK Benzersiz bant tasarımı Kyrie'nin ayağını
sabitler ve topuk kısmında daha fazla destek sağlar.

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"HER ZAMAN İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ, DÖRDÜNCÜ, BEŞİNCİ VE ALTINCI
HAREKETİ YAPMALISIN Kİ DEFANS OYUNCUSU YORULSUN VE
SENİ DAHA FAZLA SAVUNMAK İSTEMESİN." KYRIE IRVING

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TASARIMIN ARKA PLANI DAHA İYİ AYAKKABILARA GİDEN YOL BİLİMDEN GEÇER Kyrie fizik kurallarına meydan okuyormuş gibi hareket eder.
Ama Nike Basketball tasarımcısı Leo Chang'in asıl ilham kaynağı,
bu hareketlerin bilimsel temeli oldu. Örneğin, Kyrie o kadar çabuk
yavaşlar ki (saatte 21 km'den sıfıra 0,2 saniyede iner) ayaklarının
sıkıca sabitlenmesi gerekir. Chang, Kyrie'nin ayağını
saracak bir bant tasarladı. Böylece Kyrie'nin kendine has zıplayarak
şut çekme hareketi her zamankinden daha bitirici hale geldi.

HER AÇIYA UYGUN TUTUŞ Kyrie 0,33 saniyeden kısa sürede adam geçebilir.
Bu kadar çabuk yön değiştirebilmesi için viraja giren
motosiklet gibi yere çok yakın açılarda hareket
etmesi gerekir. Chang, izlediği filmde Kyrie'nin
neredeyse ayakkabısının yanlarına basarak hareket
ettiğini gördükten sonra tabanı yanlardan
ayıran kenarı ayakkabıdan çıkardı. Böylece
yuvarlatılmış yeni bir dış taban ortaya çıktı.

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KYRIE 2

KYRIE 2'Yİ İNCELE
KYRIE KOLEKSİYONUNU İNCELE
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