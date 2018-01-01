TASARIMIN ARKA PLANI DAHA İYİ AYAKKABILARA GİDEN YOL BİLİMDEN GEÇER Kyrie fizik kurallarına meydan okuyormuş gibi hareket eder.

Ama Nike Basketball tasarımcısı Leo Chang'in asıl ilham kaynağı,

bu hareketlerin bilimsel temeli oldu. Örneğin, Kyrie o kadar çabuk

yavaşlar ki (saatte 21 km'den sıfıra 0,2 saniyede iner) ayaklarının

sıkıca sabitlenmesi gerekir. Chang, Kyrie'nin ayağını

saracak bir bant tasarladı. Böylece Kyrie'nin kendine has zıplayarak

şut çekme hareketi her zamankinden daha bitirici hale geldi.