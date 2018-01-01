KYRIE 1 Ligin en iyi oyun kurucularından biri olan Kyrie Irving, şimşek hızındaki ilk adımları ve akıcı oyun

stiliyle sahaya hakim oluyor. Sahadaki vizyonu ve yaratıcı pasları da en az skorerliği

kadar göz kamaştırıyor. Kyrie 1, Kyrie'nin hızını koruması ve kontrolü elinde

tutması için ihtiyacı olan üstün tutuşu, desteği ve yastıklamayı sunuyor.