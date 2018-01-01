KYRIE 1Ligin en iyi oyun kurucularından biri olan Kyrie Irving, şimşek hızındaki ilk adımları ve akıcı oyun
stiliyle sahaya hakim oluyor. Sahadaki vizyonu ve yaratıcı pasları da en az skorerliği
kadar göz kamaştırıyor. Kyrie 1, Kyrie'nin hızını koruması ve kontrolü elinde
tutması için ihtiyacı olan üstün tutuşu, desteği ve yastıklamayı sunuyor.
ÜSTÜN TUTUŞDayanıklı kauçuk dış taban, yan duvarları saran
modifiye edilmiş zikzak deseniyle
maksimum tutuş sağlar.
HYPERFUSE YAPIÜç malzeme katmanının birleştirilmesiyle üretilen neredeyse
dikişsiz üst kısım, ihtiyaç duyduğun noktalarda dayanıklılık,
nefes alabilirlik ve destek bölgeleri oluşturur.
HIZLI TEPKİ VEREN YASTIKLAMAAyak tarağındaki Nike Zoom birimi düşük profilli, hızlı tepki veren
yastıklamasıyla ilk adımlarını hızlandırır. Topuktaki hafif Phylon
köpük ise çarpma etkilerine karşı ekstra yastıklama sunar.