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KYRIE 1

YENİ KYRIE STİLLERİNİ İNCELE
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KYRIE 1 BİR NESLİ ŞAŞIRTTI Gelişmiş tutuş, bölgesel destek ve hafif yastıklamayla
Kyrie 1, maçta en hızlı ilk adımı atmanı sağlar.

YENİ KYRIE STİLLERİNİ İNCELE
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KYRIE 1 Ligin en iyi oyun kurucularından biri olan Kyrie Irving, şimşek hızındaki ilk adımları ve akıcı oyun
stiliyle sahaya hakim oluyor. Sahadaki vizyonu ve yaratıcı pasları da en az skorerliği
kadar göz kamaştırıyor. Kyrie 1, Kyrie'nin hızını koruması ve kontrolü elinde
tutması için ihtiyacı olan üstün tutuşu, desteği ve yastıklamayı sunuyor.

YENİ KYRIE STİLLERİNİ İNCELE
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ÜSTÜN TUTUŞ Dayanıklı kauçuk dış taban, yan duvarları saran
modifiye edilmiş zikzak deseniyle
maksimum tutuş sağlar.

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HYPERFUSE YAPI Üç malzeme katmanının birleştirilmesiyle üretilen neredeyse
dikişsiz üst kısım, ihtiyaç duyduğun noktalarda dayanıklılık,
nefes alabilirlik ve destek bölgeleri oluşturur.

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HIZLI TEPKİ VEREN YASTIKLAMA Ayak tarağındaki Nike Zoom birimi düşük profilli, hızlı tepki veren
yastıklamasıyla ilk adımlarını hızlandırır. Topuktaki hafif Phylon
köpük ise çarpma etkilerine karşı ekstra yastıklama sunar.

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HER YERDE TUTUŞ, HER YERDE ÇABUKLUK

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KYRIE 1

YENİ KYRIE STİLLERİNİ İNCELE
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