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      Nike Therma-FIT ADV A.P.S.

      Fleece Erkek Fitness Eşofman Altı

      ₺2.999,90

      Armory Navy/Siyah
      Siyah/Beyaz
      Rough Green/Siyah

      Gelişmiş ısı kontrolü sağlayan teknolojiye sahip A.P.S. Fleece Eşofman Altı ile soğuk havalarda yaptığın antrenmanları kısa kesme. Axis Performance System serimizin bir parçası olan bu stil, soğuk havalarda antrenman yaparken seni sıcak tutar ve nefes alabilirlik sunar. Stili başka giysilerle birlikte giymen mi gerekiyor? Bu modeli tek başına veya favori taytının üzerine giyebilirsin.

      • Gösterilen Renk: Siyah/Beyaz
      • Stil: DQ4848-010

      Beden/Numara ve Kesim

      • Model M beden giymektedir ve boyu 180 cm'dir
      • Rahat ve sade bir yapı sunan standart kesim

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      Nasıl Üretildi?

      • Nike ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş polyester; geri dönüştürülmüş plastik şişelerin temizlenmesi, parçalanması ve peletlere dönüştürülmesiyle elde edilir. Peletlerden üretilen yüksek kaliteli, yeni ve maksimum performans sunan iplikler ürünlerimizde kullanılır ve çevre üzerindeki etki azaltılmış olur.
      • Geri dönüştürülmüş polyester, atık miktarını azaltmaya ek olarak karbon emisyonlarını da yeni polyestere kıyasla %30'a varan oranlarda azaltır. Nike, her yıl ortalama 1 milyar plastik şişeyi çöplerden ve kanallardan toplamaktadır.
      • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

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