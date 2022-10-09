Gelişmiş ısı kontrolü sağlayan teknolojiye sahip A.P.S. Fleece Eşofman Altı ile soğuk havalarda yaptığın antrenmanları kısa kesme. Axis Performance System serimizin bir parçası olan bu stil, soğuk havalarda antrenman yaparken seni sıcak tutar ve nefes alabilirlik sunar. Stili başka giysilerle birlikte giymen mi gerekiyor? Bu modeli tek başına veya favori taytının üzerine giyebilirsin.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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