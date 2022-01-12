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      Sürdürülebilir Malzemeler

      Nike Therma Fit Academy Winter Warrior

      Örgü Erkek Futbol Eşofman Altı

      ₺799,90

      Armory Navy
      Blue Void/Volt
      Siyah/Total Orange

      Sezonun bitmesi, antrenmanının da biteceği anlamına gelmez. Şampiyonlar sezon dışında da çalışmaya devam eder, bu yüzden Nike Therma-Fit Academy Winter Warrior Eşofman Altı, üşümeden çalışman için tasarlanmıştır. Bu ürün %100 geri dönüştürülmüş polyester fiberden üretilmiştir.

      • Gösterilen Renk: Blue Void/Volt
      • Stil: DC9142-492

      Beden/Numara ve Kesim

      • Model M beden giymektedir ve boyu 186 cm'dir
      • Rahat ve sade bir yapı sunan standart kesim

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      Nasıl Üretildi?

      • Nike ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş polyester; geri dönüştürülmüş plastik şişelerin temizlenmesi, parçalanması ve peletlere dönüştürülmesiyle elde edilir. Peletlerden üretilen yüksek kaliteli, yeni ve maksimum performans sunan iplikler ürünlerimizde kullanılır ve çevre üzerindeki etki azaltılmış olur.
      • Geri dönüştürülmüş polyester, atık miktarını azaltmaya ek olarak karbon emisyonlarını da yeni polyestere kıyasla %30'a varan oranlarda azaltır. Nike, her yıl ortalama 1 milyar plastik şişeyi çöplerden ve kanallardan toplamaktadır.
      • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

      İncelemeler (3)

      4.7 Yıldızlar

      • Great Fit and Look:

        M Y. - 12 Oca 2022

        My son plays basketball and these are great for warm-ups and a random game on the court.

      • Great fit, great quality.

        F S. - 05 Oca 2022

        Fantastic quality and a great fit, I am always large bottoms in Nike and these are a great fit.

      • E D. - 03 Oca 2022

        Really comfortable best. I recommend