Sezonun bitmesi, antrenmanının da biteceği anlamına gelmez. Şampiyonlar sezon dışında da çalışmaya devam eder, bu yüzden Nike Therma-Fit Academy Winter Warrior Eşofman Altı, üşümeden çalışman için tasarlanmıştır. Bu ürün %100 geri dönüştürülmüş polyester fiberden üretilmiştir.
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4.7 Yıldızlar
M Y. - 12 Oca 2022
My son plays basketball and these are great for warm-ups and a random game on the court.
F S. - 05 Oca 2022
Fantastic quality and a great fit, I am always large bottoms in Nike and these are a great fit.
E D. - 03 Oca 2022
Really comfortable best. I recommend