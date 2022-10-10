Senin kadar sıkı çalışan çantayla tanış. Rüzgar ve yağmur gibi hava koşullarına dayanıklı olan Nike Storm-FIT teknolojisi, kötü havalarda ekipmanını kuru tutarak her mevsimde performansını korumanı sağlar. İç kısmında dizüstü bilgisayar bölmesi ve küçük eşyalarını saklayabilmen için fermuarlı arka cebi olan bu sırt çantası, sunduğu geniş alanla eşyalarını düzenli tutmana imkan sunar. Ayarlanabilir, dolgulu omuz askıları ve destekleyici göğüs askısı, gün boyu rahat etmene yardımcı olur.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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