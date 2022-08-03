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      Nike

      Stash Spor Çantası (21 L)

      ₺649,90

      Hafif ve toplanabilir Nike Stash Spor Çantası, ihtiyaç duyduğunda eşyalarını hızla saklamanı sağlar ve kullanılmadığı zaman toplanarak küçülür. Fermuarlı ön ceplerde küçük eşyalarını güvenle saklayabilir ve tersine çevirerek çantayı kolayca içinde saklayabilirsin. Yedek giysilerini ve ayakkabını saklayabileceğin kadar büyük olan bu silüet, spor salonu ve arkadaşlarında kalacağın günler için idealdir. Bu ürün, en az %65 oranında geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiştir.

      • Gösterilen Renk: Siyah/Siyah/Beyaz
      • Stil: DB0306-010

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      Nasıl Üretildi?

      • Nike ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş polyester; geri dönüştürülmüş plastik şişelerin temizlenmesi, parçalanması ve peletlere dönüştürülmesiyle elde edilir. Peletlerden üretilen yüksek kaliteli, yeni ve maksimum performans sunan iplikler ürünlerimizde kullanılır ve çevre üzerindeki etki azaltılmış olur.
      • Geri dönüştürülmüş polyester, atık miktarını azaltmaya ek olarak karbon emisyonlarını da yeni polyestere kıyasla %30'a varan oranlarda azaltır. Nike, her yıl ortalama 1 milyar plastik şişeyi çöplerden ve kanallardan toplamaktadır.
      • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

      İncelemeler (1)

      1 Yıldızlar

      • No structure. thin and flimsy

        rockyk863373507 - 04 Ağu 2022

        I fell in love with the shape of this bag and had a high expectations. But it looked nothing like the pic. Returning.