Hafif ve toplanabilir Nike Stash Spor Çantası, ihtiyaç duyduğunda eşyalarını hızla saklamanı sağlar ve kullanılmadığı zaman toplanarak küçülür. Fermuarlı ön ceplerde küçük eşyalarını güvenle saklayabilir ve tersine çevirerek çantayı kolayca içinde saklayabilirsin. Yedek giysilerini ve ayakkabını saklayabileceğin kadar büyük olan bu silüet, spor salonu ve arkadaşlarında kalacağın günler için idealdir. Bu ürün, en az %65 oranında geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiştir.
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1 Yıldızlar
rockyk863373507 - 04 Ağu 2022
I fell in love with the shape of this bag and had a high expectations. But it looked nothing like the pic. Returning.