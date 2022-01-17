Hafif ve toplanabilir Nike Stash El Çantası, ihtiyaç duyduğunda eşyalarını hızla saklamanı sağlar ve kullanılmadığı zaman toplanarak küçülür. Fermuarlı ön ceplerde küçük eşyalarını güvenle saklayabilir ve tersine çevirerek çantayı kolayca içinde saklayabilirsin. Yedek giysilerini, dizüstü bilgisayarını veya alışveriş torbalarını koyabileceğin kadar geniş olan bu el çantası, seyahatler ve market alışverişleri için vazgeçilmez bir stil sunar. Bu ürün, en az %65 oranında geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiştir.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
5 Yıldızlar
C A. - 18 Oca 2022
Fits perfectly
E U. - 02 Oca 2022
Excellent