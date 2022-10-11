Hafif ve toplanabilir tasarıma sahip Nike Stash Spor Çantası, ihtiyaç duyduğunda eşyalarını hızla saklamanı sağlar ve kullanılmadığı zaman toplanarak küçülür. Fermuarlı ön cep, küçük eşyalarını güvende tutar ve ters çevrilerek kendi içine toplanabilir. Yedek giysilerini ve ayakkabını saklayabileceğin kadar büyük olan bu silüet, spor salonu ve arkadaşlarında kalacağın günler için idealdir.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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