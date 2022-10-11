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      Nike

      Stash Baskılı Spor Çantası (21 L)

      ₺649,90

      Hafif ve toplanabilir tasarıma sahip Nike Stash Spor Çantası, ihtiyaç duyduğunda eşyalarını hızla saklamanı sağlar ve kullanılmadığı zaman toplanarak küçülür. Fermuarlı ön cep, küçük eşyalarını güvende tutar ve ters çevrilerek kendi içine toplanabilir. Yedek giysilerini ve ayakkabını saklayabileceğin kadar büyük olan bu silüet, spor salonu ve arkadaşlarında kalacağın günler için idealdir.

      • Gösterilen Renk: Siyah/Siyah/Beyaz
      • Stil: DV3082-010

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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