Nike Force 1 Toggle, aradığın her şeyi sunar. Bu stil, tüm zamanların favori stillerinden biri olan Air Force 1 modelinin klasik deri yapısına sahiptir. Yeni bir sabitleme sistemi ekleyerek modeli çocuklar için yeniledik. Bu yenilik, stili giyip çıkarmayı kolaylaştırır. Bu ayakkabı, Nike tarihinin geçmişini temsil eden, hızlı ve sade bir stildir. Bu stilin küçük sneaker tutkunlarının yeni favorisi olacağından emin olabilirsin.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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