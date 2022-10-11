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      Nike Force 1 LV8 2

      Küçük Çocuk Ayakkabısı

      ₺1.599,90

      Nike AF1 efsanevi bir stildir. Pürüzsüz deriden üretilen bu stil, dayanıklı kauçuk tabanı ve dikkat çekici Swoosh logosuyla sneaker dünyasında yıllardır ikon statüsünü koruyor. Bu, az bir zaman değil. Dil, topuk ve bağcıklarda bulunan 1970'ler stilindeki grafikler, bu özel modeli retro bir yaklaşımla yeniler. Geçmişten günümüze gelen eğlenceli ayrıntılara merhaba de.

      • Gösterilen Renk: Sail/Medium Blue/Siyah/Blue Chill
      • Stil: DV0751-100

      Beden/Numara ve Kesim

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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