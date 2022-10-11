Nike AF1 efsanevi bir stildir. Pürüzsüz deriden üretilen bu stil, dayanıklı kauçuk tabanı ve dikkat çekici Swoosh logosuyla sneaker dünyasında yıllardır ikon statüsünü koruyor. Bu, az bir zaman değil. Dil, topuk ve bağcıklarda bulunan 1970'ler stilindeki grafikler, bu özel modeli retro bir yaklaşımla yeniler. Geçmişten günümüze gelen eğlenceli ayrıntılara merhaba de.
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