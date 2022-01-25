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      Nike Force 1 LE

      Bebek Ayakkabısı

      ₺1.299,90

      Yüksek Puanlı
      Beyaz/Beyaz
      Siyah/Siyah

      Nike Force 1 LE, 1982'de üretilen parkelerin ikonunu küçükler için tamamen beyaz veya siyah renkli bir günlük stil ile yeniler. Klasik stilin dayanıklılığını, yastıklamasını ve uyumunu küçük ayaklarla buluşturur.

      • Gösterilen Renk: Beyaz/Beyaz
      • Stil: DH2926-111

      Beden/Numara ve Kesim

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (15)

      4.7 Yıldızlar

      • Favorite shoes

        Stephanie F. - 25 Oca 2022

        Favorite shoes for my daughter the shipment was fast also

      • Awesome shoe

        Antonio H. - 05 Oca 2022

        My daughter loves her AF1

      • Force Gang

        B L. - 25 Ara 2021

        I got these for my little niece. Best gift you can give someone. Subtle yet so bold!