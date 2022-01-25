Nike Force 1 LE, 1982'de üretilen parkelerin ikonunu küçükler için tamamen beyaz veya siyah renkli bir günlük stil ile yeniler. Klasik stilin dayanıklılığını, yastıklamasını ve uyumunu küçük ayaklarla buluşturur.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
4.7 Yıldızlar
Stephanie F. - 25 Oca 2022
Favorite shoes for my daughter the shipment was fast also
Antonio H. - 05 Oca 2022
My daughter loves her AF1
B L. - 25 Ara 2021
I got these for my little niece. Best gift you can give someone. Subtle yet so bold!