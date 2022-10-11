Küçük maceracın, Nike Flex Advance SE ile açık havada yapacağı keşiflere bayılacak. Dışarı çıkmak için sabırsızlanan çocukların çok seveceği geniş ağız tasarımı ve çapraz bantlar, ayakkabıyı giydirip çıkartmayı kolaylaştırır. Bu özel model, doğadan ilham alan ayrıntılarla çocukları keşfetmeye ve oynamaya teşvik eder. Yakından bakarsan küçük mantar grafiği gibi eğlenceli ayrıntıları görebilirsin. Çocuğun diğer sürprizleri keşfederken çok eğlenecek.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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