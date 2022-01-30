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      Nike Dri-FIT Strike

      Erkek Futbol Antrenman Üstü

      ₺999,90

      Neptune Green/Neptune Green/Light Menta/Beyaz
      Siyah/Siyah/Anthracite/Beyaz
      Medium Olive/Night Forest/Medium Olive/Beyaz
      Light Curry/Laser Orange/Light Curry/Siren Red

      Nike Dri-FIT Strike Üst, futbolun yükselen yıldızları için özel olarak geliştirilmiş tasarım ayrıntılarına sahiptir. Dar ve modern kesim, topla arana hiçbir engelin girememesini sağlarken ter tutmayan kumaş, serin kalıp konsantrasyonunu korumana yardımcı olur ve becerilerine seviye atlatır.

      • Gösterilen Renk: Siyah/Siyah/Anthracite/Beyaz
      • Stil: DH8732-010

      Beden/Numara ve Kesim

      • Model M beden giymektedir ve boyu 186 cm'dir
      • Dar kesim sana özel yapıdadır

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (2)

      5 Yıldızlar

      • sleek top

        b20f999b-0fd5-4151-bc91-e7dfb71d595a - 30 Oca 2022

        fitted look smooth strechy material very light in feel perfect fit great addition to strike football shorts

      • The look and feel is very good. The fit is perfect

        M A. - 21 Oca 2022

        The best training top I have purchased