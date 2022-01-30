Nike Dri-FIT Strike Üst, futbolun yükselen yıldızları için özel olarak geliştirilmiş tasarım ayrıntılarına sahiptir. Dar ve modern kesim, topla arana hiçbir engelin girememesini sağlarken ter tutmayan kumaş, serin kalıp konsantrasyonunu korumana yardımcı olur ve becerilerine seviye atlatır.
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5 Yıldızlar
b20f999b-0fd5-4151-bc91-e7dfb71d595a - 30 Oca 2022
fitted look smooth strechy material very light in feel perfect fit great addition to strike football shorts
M A. - 21 Oca 2022
The best training top I have purchased