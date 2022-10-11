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      Sürdürülebilir Malzemeler

      Dallas Mavericks Icon Edition 2022/23

      Nike Dri-FIT NBA Swingman Forma

      ₺1.849,90

      Her takımın onu ligdeki diğer takımlardan ayıran gerçek renkleri ve eşsiz bir kimliği bulunur. Zengin basketbol mirasını onurlandıran bu Dallas Mavericks Forma, takım ayrıntılarından ter tutmayan hafif fileye kadar profesyonellerin sahada giydiği formalardan ilham alır. Favori oyuncunu ve sevdiğin oyunu temsil ederken hem sahada hem de saha dışında kuru ve serin kalmana yardımcı olur.

      • Gösterilen Renk: Game Royal
      • Stil: DN2002-480

      Beden/Numara ve Kesim

      • Rahat ve sade bir yapı sunan standart kesim
      • Genellikle erkek stili giyiyorsan lütfen her zamanki beden seçimini yap. Genellikle kadın stili giyiyorsan lütfen bir beden küçük sipariş et.

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      Nasıl Üretildi?

      • Nike ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş polyester; geri dönüştürülmüş plastik şişelerin temizlenmesi, parçalanması ve peletlere dönüştürülmesiyle elde edilir. Peletlerden üretilen yüksek kaliteli, yeni ve maksimum performans sunan iplikler ürünlerimizde kullanılır ve çevre üzerindeki etki azaltılmış olur.
      • Geri dönüştürülmüş polyester, atık miktarını azaltmaya ek olarak karbon emisyonlarını da yeni polyestere kıyasla %30'a varan oranlarda azaltır. Nike, her yıl ortalama 1 milyar plastik şişeyi çöplerden ve kanallardan toplamaktadır.
      • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

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