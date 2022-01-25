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      Sürdürülebilir Malzemeler

      Nike Crater Impact

      Genç Çocuk Ayakkabısı

      ₺1.249,99
      ₺1.499,90
      %16 indirim

      Summit White
      Football Grey/Wolf Grey/Rush Orange/Game Royal
      Siyah

      Nike Crater Impact, oyun alanında ve kaldırımlarda güçlü bir mesaj verir. Rahat tasarım, ağırlığının en az %20'si oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiştir. Bu stil, farklı şekillerde oyun oynarken etki oluşturabilmen için Crater köpük yastıklamaya sahiptir.

      • Gösterilen Renk: Siyah
      • Stil: DB3551-001

      Beden/Numara ve Kesim

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      Nasıl Üretildi?

      • Bu ürün, tüketim ve/veya üretim işlemleri sonrası atıklardan geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak, sorumlu bir şekilde üretilmiştir. Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuzda attığımız en büyük adımlardan biri, malzeme seçimimizdir. Malzemeler, bir ürünün ayak izinin %70'inden fazlasına karşılık gelir. Kullanılmış plastikler, iplikler ve kumaşları yeniden kullanarak emisyonlarımızı önemli oranda azaltıyoruz. Performans, dayanıklılık ve stilden ödün vermeden olabildiğince çok geri dönüştürülmüş malzeme kullanmayı hedefliyoruz.
      • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

      İncelemeler (8)

      5 Yıldızlar

      • A N. - 25 Oca 2022

        Great trainers, very comfortable, true to size, very easy to order on app and really quick delivery

      • Very happy with product

        M O. - 07 Oca 2022

        Great product, great price. One happy boy at home

      • Comfortable and affordable

        M S. - 30 Ara 2021

        I ordered these shoes for my daughter for school and she loves them 💕