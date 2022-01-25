Nike Crater Impact, oyun alanında ve kaldırımlarda güçlü bir mesaj verir. Rahat tasarım, ağırlığının en az %20'si oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiştir. Bu stil, farklı şekillerde oyun oynarken etki oluşturabilmen için Crater köpük yastıklamaya sahiptir.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
5 Yıldızlar
A N. - 25 Oca 2022
Great trainers, very comfortable, true to size, very easy to order on app and really quick delivery
M O. - 07 Oca 2022
Great product, great price. One happy boy at home
M S. - 30 Ara 2021
I ordered these shoes for my daughter for school and she loves them 💕