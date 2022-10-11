Hem spor salonunda hem arkadaşlarına takılırken yanına alabileceğin bu çanta, tüm eşyalarını koyabileceğin kadar geniş bölmelere sahiptir. Büyük ana bölme ayakkabıların, giysilerin ve diğer eşyaların için yeterli alan sunar. Küçük ön cep ise küçük eşyalarını güvende tutmak için fermuarlıdır. Telefon ve cüzdan gibi eşyaların her an elinin altında ve kolayca erişebileceğin bir yerde olmalı. Bu yüzden yan kısımlara cepler ekledik.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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