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      Nike Brasilia

      Spor Çantası (Küçük Boy, 41 L)

      ₺699,90

      Hem spor salonunda hem arkadaşlarına takılırken yanına alabileceğin bu çanta, tüm eşyalarını koyabileceğin kadar geniş bölmelere sahiptir. Büyük ana bölme ayakkabıların, giysilerin ve diğer eşyaların için yeterli alan sunar. Küçük ön cep ise küçük eşyalarını güvende tutmak için fermuarlıdır. Telefon ve cüzdan gibi eşyaların her an elinin altında ve kolayca erişebileceğin bir yerde olmalı. Bu yüzden yan kısımlara cepler ekledik.

      • Gösterilen Renk: Light Menta/Siyah/Beyaz
      • Stil: DX5947-369

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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