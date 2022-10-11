Nike Brasilia Sırt Çantası, eğlenceli ve işlevsel bir stildir. Neşeli baskılı dış kısma sahip stilin iç kısmındaki çok sayıda cep sayesinde okul malzemelerini düzenli tutabilirsin. Yan cepler ise su şişene ve diğer eşyalarına kolayca erişmeni sağlar. Benzersiz bir stil mi istiyorsun? Kesme işlemi nedeniyle her çantanın baskısı diğerinden farklıdır. Bu sayede her çantadan sadece bir tane vardır.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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