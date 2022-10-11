Her takımın onu ligdeki diğer takımlardan ayıran gerçek renkleri ve eşsiz bir kimliği bulunur. Zengin basketbol mirasını onurlandıran bu Boston Celtics Forma, takım ayrıntılarından ter tutmayan hafif fileye kadar profesyonellerin sahada giydiği formalardan ilham alır. Favori oyuncunu ve sevdiğin oyunu temsil ederken hem sahada hem de saha dışında kuru ve serin kalmana yardımcı olur.
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