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      Nike Blazer Mid '77 ESS

      Kadın Ayakkabısı

      ₺2.199,90

      1970'ler için tasarlandı. 1980'lerde sevildi. 1990'larda klasik oldu. Geleceğe hazır. Nike Blazer Mid, zamana meydan okuyan ve rahatça giyebileceğin bir tasarıma sahiptir. Dönemi yansıtan üst kısım ayağına kolayca uyum sağlar ve göz alıcı retro logoyla bir araya gelerek üst düzey bir yapı oluşturur. Dil kısmındaki açık köpük ve özel orta taban bitirişi, tam anlamıyla klasik bir stil sunar. Stilini mükemmel hale getireceğine emin olabilirsin.

      • Gösterilen Renk: Beyaz/Sail/Summit White/Metallic Silver
      • Stil: DQ7574-100

      Beden/Numara ve Kesim

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

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