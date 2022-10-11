1970'ler için tasarlandı. 1980'lerde sevildi. 1990'larda klasik oldu. Geleceğe hazır. Nike Blazer Mid, zamana meydan okuyan ve rahatça giyebileceğin bir tasarıma sahiptir. Dönemi yansıtan üst kısım ayağına kolayca uyum sağlar ve göz alıcı retro logoyla bir araya gelerek üst düzey bir yapı oluşturur. Dil kısmındaki açık köpük ve özel orta taban bitirişi, tam anlamıyla klasik bir stil sunar. Stilini mükemmel hale getireceğine emin olabilirsin.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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