Sevilen Nike SB Sunday Şortumuz, birliği ve kapsayıcılığı kutlamak için Be True stiliyle yenileniyor. Çift örgü kumaş, teninde yumuşak bir his uyandırarak rahat etmeni sağlar. Gökkuşağı renk geçişli Nike SB logosu ve katmanlı Be True grafiği ise birliği simgeler. Bu ürün %100 geri dönüştürülmüş polyester fiberden üretilmiştir.

Gösterilen Renk: Sail

Stil: DV1880-133