Atlético Madrid Strike Şort, futbolun yükselen yıldızları için özel olarak geliştirilmiş tasarım ayrıntılarına sahiptir. Dar ve modern kesim, topla arana hiçbir engelin girmemesini sağlarken ter tutmayan kumaş, serin kalıp konsantrasyonunu korumana yardımcı olur ve becerilerine seviye atlatır. Bu ürün, en az %75 oranında geri dönüştürülmüş polyester fiberden üretilmiştir.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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