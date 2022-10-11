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      Atlético Madrid Strike

      Nike Dri-FIT Erkek Futbol Şortu

      ₺649,90

      Atlético Madrid Strike Şort, futbolun yükselen yıldızları için özel olarak geliştirilmiş tasarım ayrıntılarına sahiptir. Dar ve modern kesim, topla arana hiçbir engelin girmemesini sağlarken ter tutmayan kumaş, serin kalıp konsantrasyonunu korumana yardımcı olur ve becerilerine seviye atlatır. Bu ürün, en az %75 oranında geri dönüştürülmüş polyester fiberden üretilmiştir.

      • Gösterilen Renk: Deep Royal Blue/Copa/Copa
      • Stil: DJ8591-455

      Beden/Numara ve Kesim

      • Model M beden giymektedir ve boyu 164 cm'dir
      • Dar kesim sana özel yapıdadır

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      Nasıl Üretildi?

      • Nike ürünlerinde kullanılan geri dönüştürülmüş polyester; geri dönüştürülmüş plastik şişelerin temizlenmesi, parçalanması ve peletlere dönüştürülmesiyle elde edilir. Peletlerden üretilen yüksek kaliteli, yeni ve maksimum performans sunan iplikler ürünlerimizde kullanılır ve çevre üzerindeki etki azaltılmış olur.
      • Geri dönüştürülmüş polyester, atık miktarını azaltmaya ek olarak karbon emisyonlarını da yeni polyestere kıyasla %30'a varan oranlarda azaltır. Nike, her yıl ortalama 1 milyar plastik şişeyi çöplerden ve kanallardan toplamaktadır.
      • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

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