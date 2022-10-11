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      Nike Alate Ellipse

      Orta Destekli Dolgulu Uzun Kadın Spor Sütyeni

      ₺1.049,90

      Bu orta destekli Alate sütyenle gün boyu kendine güven. Dikilmiş tek parça ped ve uzun silüet, daha fazla koruma sunar ve şekil kazandırır. Ter tutmayan teknoloji ise serin kalmanı ve rahat etmeni sağlar. Gövde ve askılarda kullanılan InfinaSoft kumaş, ipeksi bir yumuşaklıkla tüm vücudunu sarar ve kolayca esneyerek üstün hareket özgürlüğü sağlar. Sütyen giydiğini unutabilirsin.

      • Gösterilen Renk: Siyah/Sail
      • Stil: DO6619-010

      Beden/Numara ve Kesim

      • Model S beden giymektedir
      • Modelin boyu: 180 cm
      • Modelin göğüs ölçüsü: 81 cm
      • Sıkı kesim vücudu sarar

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      Nasıl Üretildi?

      • Nike ürünlerindeki geri dönüştürülmüş naylon, geri dönüştürülmüş halı ve kullanılmış balık ağları gibi çeşitli malzemelerden üretilir. Naylon temizlenir, ayıklanır ve parçacıklara dönüştürülür. Sonra da yeni, geri dönüştürülmüş naylon iplikleri üretmek için kimyasal veya mekanik geri dönüşüm işlemlerinden geçirilir.
      • Geri dönüştürülmüş naylondan elde edilen malzemelerin kullanıldığı giysiler, yeni naylona kıyasla karbon emisyonlarını %50'ye kadar azaltır.
      • Sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğumuz Move to Zero hakkında daha fazla bilgi edin. Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak nasıl ürün tasarladığımızı ve yaşayıp oynamaya devam ettiğimiz yerin geleceğini korumaya nasıl yardımcı olduğumuzu gör.

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