Bu orta destekli Alate sütyenle gün boyu kendine güven. Dikilmiş tek parça ped ve uzun silüet, daha fazla koruma sunar ve şekil kazandırır. Ter tutmayan teknoloji ise serin kalmanı ve rahat etmeni sağlar. Gövde ve askılarda kullanılan InfinaSoft kumaş, ipeksi bir yumuşaklıkla tüm vücudunu sarar ve kolayca esneyerek üstün hareket özgürlüğü sağlar. Sütyen giydiğini unutabilirsin.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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