Her hareketine destek ve denge sağlamak üzere yeniden tasarlanan Nike Air Zoom SuperRep 3 Premium ile her tekrarda gücünü konuştur. Önceki modellerden daha hafif olan bu stil ile istasyon çalışması ve yüksek yoğunluklu interval antrenmanı sırasında en hızlı tempona çıkabilirsin. Zoom Air yastıklamalı esnek taban; her lunge, adım ve zıplamaya hazır olmanı sağlar.

Gösterilen Renk: Doll/Total Orange/Light Marine/Worn Blue

Stil: DM0334-555