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      Nike Air Zoom SuperRep 3

      Kadın Antrenman Ayakkabısı

      ₺1.249,99
      ₺1.899,90
      %34 indirim

      Her hareketine destek ve denge sağlamak üzere yeniden tasarlanan Nike Air Zoom SuperRep 3 ile her tekrarda gücünü konuştur. Önceki modellerden daha hafif olan stil ile istasyon çalışması ve yüksek yoğunluklu interval antrenmanı sırasında en hızlı tempona çıkabilirsin. Zoom Air yastıklamalı esnek taban; her lunge, adım ve zıplamaya hazır olmanı sağlar.

      • Gösterilen Renk: Siyah/Burnt Sunrise/Anthracite/Phantom
      • Stil: DJ8650-018

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (1)

      5 Yıldızlar

      • Best ever

        maggie923557341 - 15 Eyl 2022

        Love love these trainers. So comfortable and light. Great for the gym. I run with them too … I don’t want to take them off.