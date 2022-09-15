Her hareketine destek ve denge sağlamak üzere yeniden tasarlanan Nike Air Zoom SuperRep 3 ile her tekrarda gücünü konuştur. Önceki modellerden daha hafif olan stil ile istasyon çalışması ve yüksek yoğunluklu interval antrenmanı sırasında en hızlı tempona çıkabilirsin. Zoom Air yastıklamalı esnek taban; her lunge, adım ve zıplamaya hazır olmanı sağlar.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
5 Yıldızlar
maggie923557341 - 15 Eyl 2022
Love love these trainers. So comfortable and light. Great for the gym. I run with them too … I don’t want to take them off.