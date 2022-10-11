Koşu, günlük ritüelindir. Attığın her adım, seni kişisel hedefine yaklaştırır. Nike Air Zoom Pegasus 39, sezgisel tasarımıyla hem antrenman yaparken hem koşarken yeni zirvelere çıkmana yardımcı olur. Üst kısmı Pegasus 38'den daha hafif olan stil, her sezon giymek için idealdir. Destekleyici yapı ayaklarını korumaya yardımcı olur. Taban yastıklaması ve çift Zoom Air birimi ise (Peg 38'den bir fazla) adımlarına ekstra enerji katar. Bu model, yolda dikkat çeken parlak renkli dış kısma sahiptir. Uçuşa geçme zamanı.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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