Infinity Tour için verdiğin geri bildirimlerle tasarımı iyileştirdik ve Nike Air Zoom Infinity Tour NEXT% ile hayata geçirdik. Ayağına daha fazla alan sağlamak için genel hacmi artırdık. Vuruş yaparken enerji aktarımını artırmak için iki büyük Zoom Air birimi ekledik. Ayrıca kaymayı azaltmak için önemli bölgelerde tutuşu artırdık. Böylece olağanüstü hızlı tepki veren, rahat bir ayakkabı ortaya çıktı. Geleneği kıyı bağlantılarının tahmin edilemeyen doğasıyla bir araya getiren bu versiyon, İskoçya'daki tarihi bir sahaya saygı duruşunda bulunur.
1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.
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