Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 2 ile birkaç adım attıktan sonra eski favori yarış ayakkabına bir daha asla aynı gözle bakamayacaksın. Roket kadar hızlı bu stil, uzun mesafe koşmak için ihtiyacın olan temelden ödün vermeden kişisel rekorlarını kırmana yardımcı olur. Kalın ve hafif destek sistemi rahatlık ve hızı mükemmel şekilde bir araya getirir. Kişisel rekorlarını kovalayıp rakiplerini geride bırakırken tüm yarış ayakkabılarımızın sunduğu en iyi enerji kazanımının tadını çıkar.
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5 Yıldızlar
taylane545014710 - 25 Tem 2022
this product is so comfy relaxing and really good for running