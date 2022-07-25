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      Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 2

      Kadın Yol Yarış Ayakkabısı

      ₺5.399,90

      Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 2 ile birkaç adım attıktan sonra eski favori yarış ayakkabına bir daha asla aynı gözle bakamayacaksın. Roket kadar hızlı bu stil, uzun mesafe koşmak için ihtiyacın olan temelden ödün vermeden kişisel rekorlarını kırmana yardımcı olur. Kalın ve hafif destek sistemi rahatlık ve hızı mükemmel şekilde bir araya getirir. Kişisel rekorlarını kovalayıp rakiplerini geride bırakırken tüm yarış ayakkabılarımızın sunduğu en iyi enerji kazanımının tadını çıkar.

      • Gösterilen Renk: Mint Foam/Volt/Coconut Milk/Cave Purple
      • Stil: DV9425-300

      Beden/Numara ve Kesim

      • Küçük kalıba sahiptir; yarım numara büyük sipariş vermeni öneririz

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (1)

      5 Yıldızlar

      • best air zoom

        taylane545014710 - 25 Tem 2022

        this product is so comfy relaxing and really good for running