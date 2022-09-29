Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 2 ile birkaç adım attıktan sonra eski favori yarış ayakkabına bir daha asla aynı gözle bakamayacaksın. Roket kadar hızlı bu stil, uzun mesafe koşmak için ihtiyacın olan temelden ödün vermeden kişisel rekorlarını kırmana yardımcı olur. Kalın ve hafif destek sistemi rahatlık ve hızı mükemmel şekilde bir araya getirir. Kişisel rekorlarını kovalarken tüm yarış ayakkabılarımızın sunduğu en iyi enerji kazanımının tadını çıkar.
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5 Yıldızlar
EmmaA946180963 - 29 Eyl 2022
Eliud made me do it. Had to try these on after seeing Eliud breaking the WR and wow! Cant wait to put them to the test in my next race!
12255711052 - 18 Eyl 2022
Tried it this weekend on a 5k run. So smooth and soft. At the end checked data comparing to my other Nike collection and it was my fastest. I didn’t even try to be fast.