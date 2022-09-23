Nike Air Zoom Alphafly NEXT% 2 ile birkaç adım attıktan sonra eski favori yarış ayakkabına bir daha asla aynı gözle bakamayacaksın. Roket kadar hızlı bu stil, uzun mesafe koşmak için ihtiyacın olan temelden ödün vermeden kişisel rekorlarını kırmana yardımcı olur. Kalın ve hafif destek sistemi rahatlık ve hızı mükemmel şekilde bir araya getirir. Kişisel rekorlarını kovalayıp rakiplerini geride bırakırken tüm yarış ayakkabılarımızın sunduğu en iyi enerji kazanımının tadını çıkar.
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5 Yıldızlar
11195556284 - 23 Eyl 2022
Incredible so light weight and comfortable I went up half a size compared to my normal running shoes