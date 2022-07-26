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      Nike Air Trainer 1

      Erkek Ayakkabısı

      ₺2.149,90

      1987 yılının orijinal cross trainer modeli şimdi şehrin her yakasında rahatça giyilebilecek hale geldi. Ayak tarağı bandı gibi ayrıntılar stile retro bir hava kazandırırken deri üst kısım eskidikçe güzelleşir. Air yastıklama ise uzun yürüyüşlerde rahat etmeni sağlar. Spor ayakkabınla nereye gitmek istersin?

      • Gösterilen Renk: Beyaz/Medium Grey/Siyah
      • Stil: DM0521-100

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (2)

      5 Yıldızlar

      • Great shoe. Retro Style. Need more colorways!

        AndrewH829331448 - 26 Tem 2022

        Released in my birth year so I had to pick up. Very comfortable. Never had a low drop sneaker before but I like it. Love the grey colorway. Nike, please make more colors! This is great!

      • 5/5

        3d2f2723-c99d-49eb-95af-d68fbd69d3f1 - 22 Haz 2022

        Use these for casual wear bc they are so comfy and stylish, also occasionally wear them for weights in the gym. Overall great shoe.