1987 yılının orijinal cross trainer modeli şimdi şehrin her yakasında rahatça giyilebilecek hale geldi. Ayak tarağı bandı gibi ayrıntılar stile retro bir hava kazandırırken deri üst kısım eskidikçe güzelleşir. Air yastıklama ise uzun yürüyüşlerde rahat etmeni sağlar. Spor ayakkabınla nereye gitmek istersin?
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5 Yıldızlar
AndrewH829331448 - 26 Tem 2022
Released in my birth year so I had to pick up. Very comfortable. Never had a low drop sneaker before but I like it. Love the grey colorway. Nike, please make more colors! This is great!
3d2f2723-c99d-49eb-95af-d68fbd69d3f1 - 22 Haz 2022
Use these for casual wear bc they are so comfy and stylish, also occasionally wear them for weights in the gym. Overall great shoe.