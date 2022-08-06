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      Nike Air Presto x Hello Kitty®

      Erkek Ayakkabısı

      ₺2.499,90

      Efsane gerçek oluyor. Nike Air Presto x Hello Kitty ile güneşin ışıl ışıl parladığı, gökkuşaklarıyla dolu bir dünyaya adım at. Özel kalıplı Hello Kitty topuk kısmından dildeki kırmızı fiyonguna kadar en sevdiğin şirin çizgi film karakteri, yolculuğuna katılıyor.

      • Gösterilen Renk: University Blue/Beyaz/Light Crimson/Siyah
      • Stil: DV3770-400

      Ücretsiz Kargo ve İade Olanağı

      1600 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz standart kargo.

      • Siparişini hangi nedenle olursa olsun 30 gün içinde ücretsiz olarak iade edebilirsin.

      İncelemeler (5)

      4 Yıldızlar

      • So cute sneakers

        ArseniyP923876040 - 06 Ağu 2022

        Very beautiful and comfortable. 10/10

      • A cute take on my childhood

        8812698252 - 04 Tem 2022

        So awesome that Nike Did a collab with hello kitty. I’m a 7 in women, 5.5 in mens and I ended up sizing half a size to a size 6 men because 5.5 wasn’t available. I’m glad I did go half a size up as the shoe itself isn’t really stretchy and prettt snug.

      • I AM IN LOVE! MY NEW FAVORITE SHOES!

        de662fd2-68b4-44fd-8cdb-6e5a3122c7cb - 29 Haz 2022

        these are sUPER CUTE! super comfortable, the laces are a good length, and they fit perfect.