Efsane gerçek oluyor. Nike Air Presto x Hello Kitty ile güneşin ışıl ışıl parladığı, gökkuşaklarıyla dolu bir dünyaya adım at. Özel kalıplı Hello Kitty topuk kısmından dildeki kırmızı fiyonguna kadar en sevdiğin şirin çizgi film karakteri, yolculuğuna katılıyor.
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4 Yıldızlar
ArseniyP923876040 - 06 Ağu 2022
Very beautiful and comfortable. 10/10
8812698252 - 04 Tem 2022
So awesome that Nike Did a collab with hello kitty. I’m a 7 in women, 5.5 in mens and I ended up sizing half a size to a size 6 men because 5.5 wasn’t available. I’m glad I did go half a size up as the shoe itself isn’t really stretchy and prettt snug.
de662fd2-68b4-44fd-8cdb-6e5a3122c7cb - 29 Haz 2022
these are sUPER CUTE! super comfortable, the laces are a good length, and they fit perfect.